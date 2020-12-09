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Центр Киева окутало дымом: что происходит

Среда 09 декабря 2020 12:39
Центр Киева окутало дымом: что происходит
В Киеве на набережной пожар (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Светлана Мащенко

В Киеве днем, 9 декабря, произошел пожар на набережной, из-за чего исторический центр столицы окутало дымом.

Возгорание случилось в складском помещении рядом с адресом Набережно-Крещатицкая, 21, неподалеку от метро "Почтовая площадь". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Центр Киева окутало дымом: что происходитЦентр Киева окутало дымом: что происходит

Пожар в Киеве на Подоле (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Огонь от горящей конструкции перекинулся также на припаркованный рядом автомобиль, дымом окутало район Подола.

Центр Киева окутало дымом: что происходит

Место пожара в Киеве

Пожарные быстро прибыли на место, чтобы локализировать возгорание. На месте работают три пожарные машины. Они потушили само здание и автомобиль, который также значительно пострадал.

Центр Киева окутало дымом: что происходитЦентр Киева окутало дымом: что происходитЦентр Киева окутало дымом: что происходит

Пожар в Киеве на Подоле (фото: Виталий Носач, РБК-Украина)

Ранее мы писали, что в Полтаве в ночь на 9 декабря загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания. В нем находится ночной клуб "Версаль" и несколько ресторанов. Пожарные несколько часов боролись с возгоранием.

Также сообщалось, что аист спровоцировал страшное ДТП с пожаром под Львовом.

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