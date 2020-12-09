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В Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрыт

Полтава, Среда 09 декабря 2020 08:46
В Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрыт
В Полтаве горит исторический дом (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В Полтаве в ночь на 9 декабря загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания. Он расположен по адресу улица Соборности, 31. В здании находится ночной клуб "Версаль" и несколько ресторанов.

Как сообщается на странице издания "Полтавщина" в Facebook, огонь возник еще в 4 утра, но на момент 8 утра пожарные не могут его потушить.

В Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрыт

В Полтаве горит Дом дворянского собрания (фото: facebook.com/poltava.news)

Утром 9 декабря в историческом здании обвалилась крыша. Из-за тушения возгорания движение транспорта перекрестком улиц Соборности, Европейской и Небесной Сотни ограничен. Причина пожара пока неизвестна.

Пожар начался с крыши здания

В Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрытВ Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрытПожар в Полтаве до сих пор тушат (фото: Николай Лисогор)

На момент 8 утра движение троллейбусов в центре города остановлено. Задействовано 14 единиц техники и 50 человек личного состава.

Отметим, что Дом дворянского собрания построен в 1810 г. в стиле русского классицизма. Строение несколько отличается от остальных зданий архитектурного ансамбля. Отличительной особенностью является то, что центральный шестиколонный треугольный портик композитного ордера опирается на выступающую часть первого этажа где находится парадный вход.

Как мы ранее писали, в Харькове неизвестные устроили пожар на парковке, пострадало несколько авто.

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Новости Украины Жизнь Полтавапожар

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