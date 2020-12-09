В Полтаве несколько часов не могут потушить пожар в историческом доме: центр перекрыт

В Полтаве горит исторический дом (коллаж РБК-Украина)

В Полтаве в ночь на 9 декабря загорелось историческое здание - бывший Дом дворянского собрания. Он расположен по адресу улица Соборности, 31. В здании находится ночной клуб "Версаль" и несколько ресторанов.

Как сообщается на странице издания "Полтавщина" в Facebook, огонь возник еще в 4 утра, но на момент 8 утра пожарные не могут его потушить.

В Полтаве горит Дом дворянского собрания (фото: facebook.com/poltava.news)

Утром 9 декабря в историческом здании обвалилась крыша. Из-за тушения возгорания движение транспорта перекрестком улиц Соборности, Европейской и Небесной Сотни ограничен. Причина пожара пока неизвестна.

Пожар начался с крыши здания

Пожар в Полтаве до сих пор тушат (фото: Николай Лисогор)

На момент 8 утра движение троллейбусов в центре города остановлено. Задействовано 14 единиц техники и 50 человек личного состава.

Отметим, что Дом дворянского собрания построен в 1810 г. в стиле русского классицизма. Строение несколько отличается от остальных зданий архитектурного ансамбля. Отличительной особенностью является то, что центральный шестиколонный треугольный портик композитного ордера опирается на выступающую часть первого этажа где находится парадный вход.

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