Ценники на АЗС взлетят: эксперты назвали дату

Цены на топливо в Украине продолжают падать. Стоимость автогаза с начала февраля упала на 1,25 грн/л. Прейскурант снизился по всем видам топлива. Но оснований, чтобы цены и дальше снижались, – нет, считают эксперты. Что будет с ценами на АЗС в марте – читайте ниже.

Дизельное топливо с начала месяца подешевело на 22 копейки. Бензин А95+ – на 11 копеек. Остальные бензины – на 5-6 копеек. Больше всего АЗС опустили цену на сжиженный газ – на 1,25 грн.

Основным драйвером цен в феврале были неофициальные договоренности с трейдерами и президентом в конце декабря. После встречи с Владимиром Зеленским трейдеры начали сокращать программу лояльности и снижать цены на стелах. Об этом пишет "Сегодня".

Курс гривны и стоимость нефтепродуктов на границе – главные факторы, которые влияют на цены в рознице, отмечает Леонид Косянчук, эксперт нефтерынка. Однако они нивелировали друг друга. И курс гривны, и стоимость горючего на границе колебались на протяжении месяца. За счет запасов цены на АЗС оставались стабильными.

"Дизтопливо и сжиженный газ дешевели и за счет того, что зима была теплой. Ожидаемый спрос на эти два продукта, которые используются в Европе как топливо для котельных, сократился. Из-за этого наши трейдеры получили возможность закупить его дешевле и снизить цены", – добавил Геннадий Рябцев.

Прогноз цен на топливо в марте

Эксперт Артем Куюн считает, что в марте понижение цены сжиженного газа остановится.

"Из-за роста цен на границе мы ждем стабилизации стоимости. То есть причин для падения цен уже нет. Возможно, будет откат назад копеек на 50", – прокомментировал Артем Куюн.

Существует закономерность: если курс ослабнет на 1 грн, литр горючего через две недели отреагирует подорожанием на 70 копеек, а если нефть дорожает на 1%, то стоимость бензина через две недели растет на 10 копеек.

Паника вокруг коронавируса и информация о возможной смене правительства тоже могут повлиять на цены, считает Дмитрий Марунич, сопредседатель Фонда энергетических стратегий. Коронавирус ударил по общей деловой активности. Пока что эти риски оцениваются трейдерами как существенные.

"Есть паника вокруг коронавируса, это не угрожает самой нефти, но угрожает сокращению потребления среди крупных экономик", – говорит Марунич.

Другой фактор – возможная смена Кабмина. Дело в том, что правительство должно рассмотреть вопрос введения дополнительных пошлин на российские нефтепродукты.

"Если пошлины будут введены, то стабилизации рынку это не добавит, а может спровоцировать небольшой рост. В связи с тем, что ситуация с правительством в подвешенном состоянии, эту пошлину некому будет вводить", – говорит Марунич.

Напомним, что ранее на границе с Россией обнаружили нелегальное перемещение горючего.