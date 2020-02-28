"Криворожгаз": объемы потребления газа за 2019 год уменьшились на 12,9%

Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

C 2012 года потребление газа клиентами компании постоянно снижалось

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за ​​2019 год составил 907,7 млн куб. м, что на 12,9% меньше, чем в 2018 году. В результате компания недополучила около 48 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

"Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,5 млн куб. м (20,7%), промышленность - на 97,2 млн куб. м (14,1%), а населения - на 30,7 млн куб. м (23,1%)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние шесть лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 36%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределен природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на 01.01.2020, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 17 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа снизилось на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение последних 6 лет сократился на 36%.