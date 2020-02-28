ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Криворожгаз": объемы потребления газа за 2019 год уменьшились на 12,9%

Новости » Энергетика     28.02.2020 - 13:37
"Криворожгаз": объемы потребления газа за 2019 год уменьшились на 12,9%
Иллюстративное фото (kmu.gov.ua)

C 2012 года потребление газа клиентами компании постоянно снижалось

Общий объем потребления газа в Криворожском районе за ​​2019 год составил 907,7 млн куб. м, что на 12,9% меньше, чем в 2018 году. В результате компания недополучила около 48 млн гривен запланированной тарифной выручки, которая является единственным источником финансирования работ по обслуживанию и модернизации газовых сетей. Об этом сообщает пресс-служба АО "Криворожгаз".

"Потребление голубого топлива сократилось среди большинства категорий потребителей. Бюджетная сфера использовала меньше газа на 0,5 млн куб. м (20,7%), промышленность - на 97,2 млн куб. м (14,1%), а населения - на 30,7 млн куб. м (23,1%)", - говорится в сообщении.

По словам пресс-службы, такое падение объемов распределения газа напрямую отразилось на финансовом состоянии АО "Криворожгаз" и способности компании реализовать инвестиционную программу.

"За последние шесть лет объем потребления природного газа на Криворожье сократился на 36%. Однако независимо от объемов распределенного газа, мы несем ответственность за бесперебойное и безаварийное газоснабжение", - отметил главный инженер АО "Криворожгаз" Борис Рыбка.

В пресс-службе отметили, что ситуацию с падением объемов усложняют еще и долги за распределен природный газ. "Ведь средства, поступающие от клиентов за распределение газа - это единственный источник финансирования всех работ по содержанию газотранспортной системы, ремонта и обслуживания газовых сетей, работы аварийно-диспетчерской службы. По состоянию на 01.01.2020, только теплоснабжающие предприятия имеют задолженность перед АО "Криворожгаз" в размере 17 млн гривен", - говорится в сообщении.

Также в пресс-службе напомнили, что с 2012 года потребление газа клиентами АО "Криворожгаз" постоянно снижалось. Так, в 2015 году потребление газа снизилось на 19%, в 2016 - на 9%. В целом же объем потребления газа в течение последних 6 лет сократился на 36%.

Зарплаты газовиков надо повысить до средних по промышленности, - "Хмельницкгаз" Каждый четвертый клиент "Волыньгаз Сбыта" пользуется Личным кабинетом
Новости Украины Кривой Роггаз
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь