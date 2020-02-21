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На границе с Россией обнаружили нелегальное перемещение горючего

Новости » Происшествия     21.02.2020 - 11:41
На границе с Россией обнаружили нелегальное перемещение горючего
Фото: цистерна с бензином (dpsu.gov.ua)

Злоумышленников на месте происшествия не обнаружили

В Сумской области пограничный патруль обнаружил на границе с Российской Федерацией факт нелегальное перемещение топлива. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины.

По данным службы, пограничники в районе Зноб-Трубчевская обнаружили автомобиль марки "УАЗ" без номерных знаков и без водителя. В салоне автомобиля находилась большая пластиковая канистра, емкостью в 1000 литров, на дне которой была жидкость похожая на бензин.

"Осмотрев прилегающую местность, охранники границы обнаружили пластиковую канистру и трубопровод в виде шланга, который проложен с территории России", - рассказали в ведомстве.

Отмечается, что в прокуратуру было направлено сообщение о деянии, содержащем признаки преступления, предусмотренного ст. 201 Уголовного кодекса, то есть контрабанда.

Напомним, ранее сообщалось, что в Полтавской области прокуратура прекратила сбыт незаконно изготовленных горюче-смазочных материалов на территории одной из нефтебаз на 37,6 млн гривен. Во время обысков было изъято 1,25 тысячи литров нелегальных нефтепродуктов.

Кроме того, с начала 2020 года СБУ заблокировала деятельность 407 нелегальных автозаправочных станций (АЗС). Наибольшее количество нелегальных АЗС было обнаружено в Киевской области.

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