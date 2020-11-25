Цена на электроэнергию взлетит 1 декабря: кому придется переплачивать

В Украине подорожает стоимость транспортировки электроэнергии на предприятия промышленности на 30% уже с 1 декабря 2020 года. Эксперты говорят, что скорое повышение стоимости света станет ударом не только для промышленности, но и для простых украинцев, поскольку повлияет на курс доллара и инфляцию. Такое мнение выразил президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков.

Комментируя соответствующее решение Нацкомиссии по регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), эксперт напомнил, что не так давно, летом 2020 произошло повышение стоимости электроэнергии в 1,5 раза. Об этом он сказал в эфире телеканала "Украина 24".

"Речь идет об очередном поднятии цен на транспортировку электроэнергии. Последнее такое повышение было летом этого года – в 1,5 раза. Сейчас с 1 декабря поднимается еще цена транспортировки электроэнергии на 30%. Заплатят за это все. Ошибочно предполагать, что это коснется только промышленности. В итоге это все равно перейдет на стоимость товаров для конечных потребителей и за это заплатят все граждане страны", – подчеркнул Каленков.

Также эксперт подчеркивает, что конкурентоспособность украинских товаров на международном рынке будет снижена за счет необходимости повышения стоимости продукта.

"Мы меньше сможем продать на мировых рынках металлопродукции – одной из основных статей нашего экспорта. Это повлияет и на курс, и на инфляцию. Здесь влияние отрицательное на гражданина Украины не только из-за повышения цен на электроэнергию, но и опосредованно за счет уменьшения поступлений в бюджет, давления на курс, увеличения инфляции", – отметил президент объединения "Укрметаллургпром".

Стоит отметить, что стоимость электричества в Украине для потребителей существенно ниже, чем для европейцев. Так, тарифы на электроэнергию в среднем в странах ЕС были в 4,9 раза выше, чем для населения в Украине. Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 125 грн (с НДС) 100 кВт⋅ч, что по официальному курсу НБУ составляет 4,37 евро за 100 кВт⋅ч. Для домохозяйств в странах Европейского союза (ЕС) в первой половине 2020 года цены составили 21,3 евро за 100 кВт⋅ч.

Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.