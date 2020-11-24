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Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС

Киев, Вторник 24 ноября 2020 14:41
Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС
Фото: счетчик (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Украинцы платят за электроэнергию почти в пять раз меньше

Цены на электроэнергию для домохозяйств в странах Европейского союза (ЕС) в первой половине 2020 года составили 21,3 евро за 100 кВт⋅ч. Цены несколько снизились по сравнению с первой половиной 2019 года (21,6 евро за 100 кВт⋅ч).

Об этом сообщает Евростат.

По данным статистического ведомства ЕС, выраженные в евро средние цены на электроэнергию для домохозяйств в первой половине 2020 года были самыми низкими в Болгарии (10,0 евро за 100 кВт⋅ч), Венгрии (10,3 евро) и Эстонии (12,4 евро), а самыми высокими - в Германии (30,4 евро), Дании (28,3 евро) и Бельгии (27,9 евро).

Цены на электроэнергию для населения: сколько платят в Украине и в ЕС

Налоги и сборы составили 40% счетов за электроэнергию, взимаемых с домохозяйств в ЕС в первой половине 2020 года.

Таким образом, цены на электроэнергию в среднем в странах ЕС были в 4,9 раза выше, чем для населения в Украине. Средняя цена электроэнергии для бытовых потребителей в первом полугодии 2020 года составила 125 грн (с НДС) 100 кВт⋅ч, что по официальному курсу НБУ составляет 4,37 евро за 100 кВт⋅ч.

Как сообщало РБК-Украина, во втором квартале 2020 года расходы домашних хозяйств по статье "Жилье, вода, электроэнергия, газ и другие виды топлива" составляют 13,9%.

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