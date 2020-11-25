Ціна на електроенергію злетить 1 грудня: кому доведеться переплачувати

В Україні подорожчає вартість транспортування електроенергії на підприємства промисловості на 30% вже з 1 грудня 2020 року. Експерти кажуть, що швидке підвищення вартості світла стане ударом не тільки для промисловості, але і для простих українців, оскільки вплине на курс долара й інфляцію. Таку думку висловив президент об'єднання "Укрметалургпром" Олександр Каленков.

Коментуючи відповідне рішення Нацкомісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЭКУ), експерт нагадав, що не так давно, влітку 2020 відбулося підвищення вартості електроенергії в 1,5 раза. Про це він сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Мова йде про чергове підняття цін на транспортування електроенергії. Останнє таке підвищення було влітку цього року – в 1,5 раза. Зараз з 1 грудня піднімається ще ціна транспортування електроенергії на 30%. Заплатять за це всі. Помилково припускати, що це торкнеться тільки промисловості. У підсумку це все одно перейде на вартість товарів для кінцевих споживачів і за це заплатять всі громадяни країни", – підкреслив Каленков.

Також експерт наголошує, що конкурентоспроможність українських товарів на міжнародному ринку буде знижена за рахунок необхідності підвищення вартості продукту.

"Ми менше зможемо продати на світових ринках металопродукції – однієї з основних статей нашого експорту. Це вплине і на курс, і на інфляцію. Тут негативний вплив на громадянина України не тільки через підвищення цін на електроенергію, але й опосередковано, коштом зменшення надходжень у бюджет, тиску на курс, збільшення інфляції", – зазначив президент об'єднання "Укрметалургпром".

Варто відзначити, що вартість електрики в Україні для споживачів істотно нижче, ніж для європейців. Так, тарифи на електроенергію в середньому в країнах ЄС були в 4,9 раза вище, ніж для населення в Україні. Середня ціна електроенергії для побутових споживачів у першому півріччі 2020 року склала 125 грн (з ПДВ) 100 кВт год, що за офіційним курсом НБУ становить 4,37 євро за 100 кВт⋅год. Для домогосподарств у країнах Європейського союзу (ЄС) в першій половині 2020 року ціни склали 21,3 євро за 100 кВт⋅год.

Як повідомляло РБК-Україна, у другому кварталі 2020 року витрати домашніх господарств по статті "Житло, вода, електроенергія, газ та інші види палива" становлять 13,9%.