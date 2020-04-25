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В США расследуют обстоятельства падения нефти до минус 40 долларов

Новости » Финансовый кризис 2020     25.04.2020 - 14:57
В США расследуют обстоятельства падения нефти до минус 40 долларов
Фото: добыча нефти (OilNow)

Мошенничество исключено, комиссия выяснит функционирование рынка

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) начала расследование нефтяного кризиса 20 апреля, когда майские фьючерсы на нефть WTI упали до минус 40 долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Американский регулятор по производным инструментам намерен выяснить, функционирует ли рынок должным, однако исключает нечестную игру.

"Мы должны понять, почему в тот момент так сложилась цена" - сказал, член CFTC Дэн Берковиц в интервью Reuters.

По его словам, комиссия внимательно рассмотрит все обстоятельства, поскольку ситуация была экстремальной.

Нефть в этом году упала на 70% из-за ценовой войны между крупнейшими производителями Саудовской Аравии и Россией и снижения спроса, вызванного вспышкой коронавируса. К 20 апреля нефтяные трейдеры изо всех сил пытались найти достаточно судов, железнодорожных вагонов и трубопроводов для хранения топлива.

Ситуация усугублялась тем, что майский контракт на сырую нефть марки West Texas Intermediate истекал на следующий день, а это означало, что трейдерам придется взять еще больше нефти. В какой-то момент физические трейдеры платили по 40 долларов за баррель любому, кто готов был взять у них нефть. Это толкнуло контракт ниже нуля впервые в истории, а по итогам торгов установилось отрицательная цена 37,63 долларов.

Отметим, торги по майскому фьючерсу на WTI в понедельник, 20 апреля, завершились на уровне минус 37,63 долларов за баррель, а минимум был зафиксирован на уровне минус 40,32 долларов.

Напомним, стоимость российской нефти Urals в Северо-Западной Европе 21 апреля в абсолютном исчислении снизилась на 5,92 долларов до 11,59 долларов за баррель.

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