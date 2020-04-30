Нефть растет на фоне признаков восстановления спроса

Фото: добыча нефти (OilNow)

Худшее для рынка нефти, возможно, уже позади

Цены на нефть в четверг, 30 апреля, продолжили рост на фоне признаков того, что избыток сырой нефти в США растет не так быстро, как ожидалось, и что спрос на бензин в США начинает восстанавливаться. Об этом сообщает агентство Reuters.

Июньские фьючерсы на нефть марки WTI выросли на 11,35% до 16,77 долларов за баррель к 10:00 по киевскому времени. Американский сорт вырос в среду на 22%.

Нефть марки Brent выросла на 7,0% до 24,10 долларов за баррель после рост на 10% в среду. Июньский фьючерс истекает в среду. Наиболее активный июльский контракт на 8,7%, до 26,30 долларов за баррель.

Американская нефть упала на отрицательную территории на прошлой неделе, поскольку срок действия майского контракта истекал, но аналитики говорят, что рынок, хотя и остается волатильным, похоже, нашел равновесие.

"Я думаю, что мы близки к равновесной цене для WTI от 15 до 20 долларов. Это отражает все известные факторы - падение спроса, которое привело к заполнению хранилищ, и ожидание сокращения поставок", - сказал Майкл Маккарти, главный рыночный стратег-аналитик CMC Markets and Stockbroking в Сиднее.

Запасы нефти в США выросли на 9 млн баррелей на прошлой неделе до 527,6 млн баррелей, показали данные Управления энергетической информации США в среду. Это было немного ниже ожиданий аналитиков, которые прогнозировали рост на 10,6 млн баррелей.

"В нынешних условиях рынок отчаянно нуждается в каких-либо положительных признаках, какими бы слабыми они ни были. На этой неделе основное внимание было уделено показателям запасов и спроса со стороны США", - заявил глава ING по стратегии сырьевых товаров Уоррен Паттерсон.

Запасы бензина в США упали на 3,7 млн баррелей с рекордных максимумов на прошлой неделе, при этом небольшой рост спроса на топливо компенсирует восстановление производства на НПЗ.

"Если мы увидим продолжение этой тенденции в ближайшие недели, это может указывать на то, что худшее для рынка нефти может быть позади рынка нефти", - сказал Паттерсон.

Президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация вскоре опубликует план помощи нефтяным компаниям страны, который, по словам министра финансов Стивена Мнучина, может включать в себя добавление миллионов баррелей нефти в уже существующие национальные резервы. Частные хранилища в США приближаются к полной загрузке, а государственный стратегический нефтяной резерв располагает всего 78 млн баррелей резервных мощностей.

Инвестбанк Morgan Stanley ожидает, что мировой спрос на нефть восстановится до уровня 2019 года только в четвертом квартале 2021 года по мере того, как страны будут медленно выходить из коронавирусного кризиса.

"Восстановление спроса будет несколько приглушенным, и мы сможем увидеть некоторые структурные изменения в поведении людей", - сказал журналистам глава отдела исследований нефтяного рынка Morgan Stanley Мартин Рэтс.

Morgan Stanley ожидает, что базовые цены на американскую нефть стабилизируются на уровне около 40 долларов за баррель, а цены на нефть марки Brent - на уровне около 45 долларов за баррель в следующем году.

Напомним, Всемирный банк снизил прогноз цен на нефть до 35 долларов за баррель в 2020 году и до 42 долларов в 2021 году,

Отметим, майские фьючерсы на американскую нефть WTI 20 и 21 апреля опускались на отрицательную территорию из-за опасений, что США исчерпают мощности для хранения в условиях избытка сырья, вызванного коронавирусом.