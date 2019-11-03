С целью экономии: в сети показали, как советский солдат убивал украинцев

Расстрелянное возрождение (коллаж РБК-Украина)

В сети вспомнили жуткие подробности трагической истории

3 ноября – день памяти великих украинских писателей и художников, расстрелянных в карельском урочище Сандармох. В разгар большого советского террора была проведена одна из крупнейших карательных операций НКВД. В течение пяти ночей - с 27 октября по 4 ноября 1937 года - были расстреляны1111 заключенных, среди которых были несколько сотен украинских крестьян, политиков, ученых, писателей, художников и священников. В сети Facebook вспомнили, каким образом были убиты великие писатели.

Юрий Журавель – украинский художник, который изобразил расстрел крупных писателей Леся Курбаса и Николая Кулиша.

"3 ноября 1937 года именно таким способом (одной пулей с целью экономии) были расстреляны Лесь Курбас и Николай Кулиш. Таких пар было более 500. "Расстрел Возрождение" был посвящен 20-летию октябрьской революции. Если кому-то из вашего окружения захочется по-праздничному отметить эту дату, напомните им об этом...", - написал в подписи к рисунку художник.

Лесь Курбас и Николай Кулиш (рисунок: facebook.com/Zhuravelll)

Юрий Журавель о рисунок (скриншот: facebook.com/Zhuravelll)

В сообществе Russian People Magazine добавили, что в этот день в карельском урочище Сандармох было расстреляно 134 человека, все, как отмечалось в "расстрельных списках" – "украинские буржуазные националисты". Среди них – основатель нового украинского театра Лесь Курбас (1887-1937), один из самых талантливых украинских прозаиков – Валерьян Пидмогильный (1901-1937); Николай Кулиш (1892-1937) – драматург, общественный и образовательный деятель, газетчик, редактор; Николай Зеров (1890-1937) – лидер "неоклассиков", чрезвычайно тонкий ученый, поэт, переводчик западноевропейской и античной литературы; Григорий Эпик (1901-1937) – драматург и сценарист; Матвей Яворский (1885-1937) – историк, политический деятель, академик ВУАН; Владимир Чеховский (1876-1937) – украинский политик, общественный деятель, премьер-министр УНР, один из основателей УАПЦ и много других

Russian People Magazine о расстрелянном возрождении (скриншот: facebook.com/Ukrainian People Magazine)