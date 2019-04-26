Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

Стих Лины Костенко про Чернобыльскую катастрофу не оставил равнодушным никого
Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Ровно 33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции взорвался ядерный реактор.
После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территорию Украины, но и территории многих европейских стран: Беларуси, Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии и России.
В результате самой масштабной экологической и техногенной катастрофы в новейшей истории многие украинцы навсегда покинули свои дома, сотни семей потеряли родных из-за коварного и невидимого оружия...
Сегодня на странице, посвященной творчеству легендарной украинской поэтессы Лины Костенко, вспомнили ее стих про чернобыльскую катастрофу.
Цей дощ - як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.
Тут по дворах стоїть бузкова повінь.
Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен,
і прилітають гуси щовесни.
Але кленочки проросли крізь ґанки.
Жив-був народ над Прип’яттю - і зник.
В Рудому лісі виросли поганки,
і ходить Смерть, єдиний тут грибник.
Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)
Публикация собрала более 15 тыс. лайков, а сам стих растрогал пользователей сети до слез.
Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)
Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)
Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения украинскому фотографу удалось запечатлеть редчайшего зверька, который занесен в Красную книгу.