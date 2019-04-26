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Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

STYLERЖизнь    26.04.2019 - 11:57
Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез
Лина Костенко написала стих про аварию на ЧАЭС (коллаж РБК-Украина)

Стих Лины Костенко про Чернобыльскую катастрофу не оставил равнодушным никого

Авария на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. Ровно 33 года назад на Чернобыльской атомной электростанции взорвался ядерный реактор.

После взрыва и пожара образовалось радиоактивное облако, которое накрыло не только территорию Украины, но и территории многих европейских стран: Беларуси, Швеции, Австрии, Норвегии, Германии, Финляндии, Греции, Румынии, Словении, Литвы, Латвии и России.

В результате самой масштабной экологической и техногенной катастрофы в новейшей истории многие украинцы навсегда покинули свои дома, сотни семей потеряли родных из-за коварного и невидимого оружия...

Сегодня на странице, посвященной творчеству легендарной украинской поэтессы Лины Костенко, вспомнили ее стих про чернобыльскую катастрофу.

Цей дощ - як душ. Цей день такий ласкавий.
Сади цвітуть. В березах бродить сік.
Це солов’їна опера, Ла Скала!
Чорнобиль. Зона. Двадцять перший вік.

Тут по дворах стоїть бузкова повінь.
Тут ті бузки проламують тини.
Тут щука йде, немов підводний човен,
і прилітають гуси щовесни.

Але кленочки проросли крізь ґанки.
Жив-був народ над Прип’яттю - і зник.
В Рудому лісі виросли поганки,
і ходить Смерть, єдиний тут грибник.

Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Публикация собрала более 15 тыс. лайков, а сам стих растрогал пользователей сети до слез. 

  • Немає кращого поета, який може, вміє, не боїться написати правду, але таку як вона є. Шаную вас і люблю, пані Костенко.
  • Про цю трагедію не можна забувати... Інакше все може повторити... Світла пам'ять усім ліквідаторам, яких вже немає. Здоров'я тим, хто живий.
  • Я пам'ятаю ті страшні дні. Трагедія українського народу. Забувати небезпечно. Загиблим та померлим вічна пам'ять!
  • Щиро вдячні, пані Ліно, за такий вірш... До мурашок, до сліз... Здоров'я вам і довголіття! Світла і вічна пам'ять загиблим, що ціною свого життя рятували світ... Шана героям, які живуть серед нас!
  • Ліна Костенко вміє влучно підібрати слова до внутрішнього стану кожної людини!
  • Вірш - шедевр... Мурашки по тілу... Сльози по щоках...

Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

  • Так передати все словами - може тільки великий майстер! Дякуємо! Вічна пам'ять всім померлим ліквідаторам і здоров'я живим.
  • Геніально! Чуттєва проникливість скорботи.
  • У віршах висвітлена вся біда нашої країни...
  • Мені було два рочки, але пам'ятаю, що сказали не гуляти на подвір'ї, бо щось страшне сталося, не розуміла, що і чому...
  • Ці вірші ідуть від самого серця і потрапляють в саму душу... Тридцять три роки... Як швидко плине час... А рани залишаються в душах людей на тілі землі нашої...

Авария на ЧАЭС: слова Лины Костенко растрогали украинцев до слез

Скриншот (facebook.com/LinaKostenkoUkr)

Ранее мы писали о том, что в Чернобыльской зоне отчуждения украинскому фотографу удалось запечатлеть редчайшего зверька, который занесен в Красную книгу.

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