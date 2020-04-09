В Украину идет снежная буря: новые карты погоды

Погода в Украине (коллаж: РБК-Украина)

Погода в Украине будет по настоящему ненастной в средине апреля

Погода в Украине сильно испортится уже на следующей неделе. В стране сильно похолодает, придет штормовой ветер, а сильные дожди будут идти вперемешку с мокрым снегом. Об этом свидетельствуют обновленные карты Украинского гидрометцентра.

Сильная непогода придет в страну в средине апреля - 14 числа. Но уже завтра, 10 апреля, начнет холодать, а местами моросить. В пятницу похолодание до +10+14 затронет Север и Запад (кроме Закарпатья), остальные области - останутся в зоне комфортной температуры (+15+21).

Кроме того, в Центре, на Севере и Востоке будет пасмурно и ожидается небольшой дождь.

В Киеве в пятницу +11+13, ближайшая ночь - от +6 до +8, пойдет дождь.

Прогноз погоды на 10 апреля

Погода в Украине 10 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 11 апреля

В субботу похолодает уже по всей стране, но осадки маловероятны. Температура +9+6, ночью на Запад придут заморозки (0... -4), остальные области в ночное время будут балансировать чуть выше нуля.

Погода в Украине 11 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 12 апреля

12 апреля ожидается ясная солнечная погода, но температура существенно не изменится, разве что на Западе потеплеет на несколько градусов, а заморозки ночью будут уже по всей Украине.

Погода в Украине 12 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 13 апреля

В понедельник 13 апреля в Украину придет потепление (+13+19), кроме Востока и Юга (+11+15), но вместе с тем на Западе пойдет мелкий дождь, усилится ветер.

Погода в Украине 13 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Прогноз погоды на 14 апреля

А вот 14 апреля в стране ожидается настоящая снежная буря - снег вместе с сильным дождем будет идти под штормовой ветер на Западе, Севере и в Центре, где похолодает до +4+6.

Теплее - на Юге и Востоке (+10+13), здесь - сильный дождь.

Погода в Украине 14 апреля (фото: meteo.gov.ua)

Ранее мы писали, что ученые надеются на "биологическое чудо", которое может произойти в апреле и спасти мир от пандемии коронавируса.