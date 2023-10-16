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"Це звичайна процедура": КМДА відповіла на скандал з закупівлею алкоголю на 100 тисяч

У КМДА дали роз'яснення щодо закупівлі аккоголю на 100 тисяч (Коллаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Київській міській державній адміністрації повідомили, для кого був проведений тендер на закупівлю елітного алкоголю на 100 тисяч гривень. Також міська влада наголосила, що закупівлю проводили не за обігові кошти.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на повідомлення КМДА у Telegram.

На сайті тендерних закупівель Prozorro з'явився тендер на придбання алкогольних напоїв для КП "Київський культурний кластер". Загальна сума тендеру склала 100 тисяч гривень.

Згодом у КМДА уточнили, що мова йде про напої для барів, які знаходяться у приміщеннях кінотеатрів, що входять до КП "Київський культурний кластер". У барах здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування.

"У структурі підприємства наразі діє 7 кластерів. У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах "Краків", "Лейпциг", "Флоренція" та "Імені Т.Г. Шевченка", здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Алкогольні напої закуповують винятково для зазначених закладів і лише для сервісного обслуговування відвідувачів", - сказано в повідомленні КМДА.

Також в міській адміністрації повідомили, що закупівлю здійснювали не за бюджетні кошти, а за кошти комунального підприємства.

"Закупівля здійснюється за кошти комунального підприємства для ведення господарської діяльності, на яку є ліцензія. Бюджетні кошти не залучаються. Це звичайна процедура придбання товарів, необхідних для ведення господарської діяльності підприємства, яка, для забезпечення відкритості, проводиться через електронну систему закупівель", - роз'яснили у КМДА.

Раніше ми писали про те, що у КМДА провели тендер на 100 тисяч гривень на закупівлю алкоголю.

А також розповідали про те, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували 30 років.

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