"Це звичайна процедура": КМДА відповіла на скандал з закупівлею алкоголю на 100 тисяч

На сайті тендерних закупівель Prozorro з'явився тендер на придбання алкогольних напоїв для КП "Київський культурний кластер". Загальна сума тендеру склала 100 тисяч гривень.

Згодом у КМДА уточнили, що мова йде про напої для барів, які знаходяться у приміщеннях кінотеатрів, що входять до КП "Київський культурний кластер". У барах здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування.

"У структурі підприємства наразі діє 7 кластерів. У чотирьох барах, що працюють при комунальних кінотеатрах "Краків", "Лейпциг", "Флоренція" та "Імені Т.Г. Шевченка", здійснюється продаж алкогольних напоїв у межах офіційного ліцензування. Алкогольні напої закуповують винятково для зазначених закладів і лише для сервісного обслуговування відвідувачів", - сказано в повідомленні КМДА.

Також в міській адміністрації повідомили, що закупівлю здійснювали не за бюджетні кошти, а за кошти комунального підприємства.

"Закупівля здійснюється за кошти комунального підприємства для ведення господарської діяльності, на яку є ліцензія. Бюджетні кошти не залучаються. Це звичайна процедура придбання товарів, необхідних для ведення господарської діяльності підприємства, яка, для забезпечення відкритості, проводиться через електронну систему закупівель", - роз'яснили у КМДА.