КМДА хоче витратити 100 тисяч держкоштів на горілку і коньяк. Навіщо це їм?

На сайті тендерів Prozorro був знайдений договір на закупівлю алкогольних напоїв на суму в майже 100 тисяч гривень. Замовником цього тендеру стало Комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "Київського культурного кластеру".

Що відомо про цей тендер та навіщо мерії Києва стільки алкоголю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на сайт Prozorro.

Що відомо про тендер КМДА

Згідно з даними сайту тендерних закупок, Київська міська рада замовила для Київського культурного кластеру 157 пляшок міцних алкогольних напоїв в асортименті. Доставити ці напої мають у період від 9 жовтня до 31 грудня 2023 року.

Переможцем тендеру стало ТОВ "Приват-Алко Трейдінг". Загальна сума закупки – 97 999, 80 гривень. Також у документації вказується, що розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість предмета закупівлі складає 100 200 гривень, які виділять з власного бюджету (кошти від господарської діяльності підприємства).

Варто зазначити, що у списку – дорога горілка, віскі, ром, бренді, лікери, джин та текіла.

Для кого закупляють алкоголь

Київський культурний кластер створений на базі комунального підприємства "Київкінофільм". У КП "Київський культурний кластер" входять столичні муніципальні кінотеатри, де за можливості проводять театральні вистави, концерти, літературні вистави, вистави лялькового театру, музичні та навіть циркові вистави.

Зауважимо, що у всіх артистів, в тому числі музикантів та акторів, є побутовий райдер, без виконання якого вони можуть відмовитися від участі у тому чи іншому заході - концерті, зйомках тощо.



І доволі часто у райдері серед іншого присутній алкоголь, який допомагає "розігріти голосові зв'язки" або зняти емоційну напругу після концерту.



Тому, можливо, цей алкоголь закупається саме з цією ціллю.