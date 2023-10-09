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Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років

Київ, Понеділок 09 жовтня 2023 18:16
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Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років Подільсько-Воскресенський міст мають відкрити уже найбличим часом (фото: Wikimedia)
Автор: Василина Копитко

Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували протягом трьох десятиліть, відкриють уже найближчими тижнями.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка в ефірі каналу "КИЇВ24".

Що відомо про відкриття мосту

"Через дуже короткий час буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це вже відбудеться. Ми закінчуємо", - сказав Кличко.

"Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст - це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром", - додав він.

Також мер зазначив, що це один із найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві і міська влада першу частину мосту уже буде вводити в експлуатацію.

Чому так довго будують міст

Зазначимо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985-2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.

Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.

У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.

У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.

У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5-2 роки міст добудують.

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років

Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років

Подільсько-Воскресенський міст (фото: КМДА)

Раніше ми писали про те, що під Києвом відкрили укриття за 13 мільйонів гривень.

Читайте також про те, що стало відомо, коли відкриють метро на Виноградар.

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Київ міст Віталий Кличко