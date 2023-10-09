Кличко сказав, коли відкриють Подільсько-Воскресенський міст, який будували 30 років
Подільсько-Воскресенський міст у Києві, який будували протягом трьох десятиліть, відкриють уже найближчими тижнями.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на заяву мера столиці Віталія Кличка в ефірі каналу "КИЇВ24".
Що відомо про відкриття мосту
"Через дуже короткий час буду радий звітувати про відкриття руху на Подільсько-Воскресенському мості. Я думаю, що найближчими тижнями це вже відбудеться. Ми закінчуємо", - сказав Кличко.
"Було багато спекуляцій, бо в уявленні киян цей міст - це арка через Дніпро. Але всі, хто поїде через той міст, будуть здивовані, бо то 9,5 кілометрів моста у повітрі над островами і Дніпром", - додав він.
Також мер зазначив, що це один із найбільших інфраструктурних об'єктів у Києві і міська влада першу частину мосту уже буде вводити в експлуатацію.
Чому так довго будують міст
Зазначимо, що Рада міністрів УРСР ще у 1986 році затвердила в генплані Києва на 1985-2005 роки необхідність збудувати міст через Дніпро. Його планували здати в експлуатацію до 2002 року. За ці роки план та кошторис робіт багато разів змінювався.
Підготовчі роботи для будівництва моста почали в 1996 році, витративши на це 4 млн грн. Але вже через рік спорудження призупинили через складне фінансове становище.
У 2003 році міська влада відновила будівництва і з державного та місцевого бюджетів на це виділили 2,6 млн грн.
У 2011 році здали в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрили рух по Гаванському мосту і естакаду на Набережно-Хрещатицькій.
У 2019 році Кличко заявляв, що за 1,5-2 роки міст добудують.
Подільсько-Воскресенський міст (фото: КМДА)
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