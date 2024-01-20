"Это не предательство": известная актриса рассказала о своей бабушке, получившей паспорт РФ в оккупации

Известная актриса и волонтер Анастасия Пустовит, которая выросла в Скадовске, рассказала, что во временно оккупированном городе находится ее бабушка. Там она получила паспорт РФ, но поначалу очень не хотела этого делать.

Почему бабушка актрисы не уехала из Скадовска

Пустовит объяснила, что ее бабушка не хочет покидать родной город. В настоящее время она проживает в оккупации.

"Они живут там, к ней приехала женщина. Они живут вдвоем тихонько, что-то себе как-то ходят-гуляют. Ну она не причастна к тем всем событиям. Почему я говорю хорошо, потому что из-за моей волонтерской деятельности я не хотела бы, чтобы к ней кто-то приходил и что-то у нее спрашивал", - рассказала актриса.

Актриса рассказала о бабушке в оккупированном Скадовске (скриншот)

Не хотела получать российский паспорт

Также Пустовит призналась, что в семье возникали ссоры. Поводом для этого стала острая тема. Бабушка актрисы получила российский паспорт, но женщина не сразу согласилась.

"Была у нас ссора и дома, и с ней спорили все, что она взяла российский паспорт просто потому, что ей нужно получать пенсию. Она очень долго упиралась, мы ей объясняли, что это не предательство, а способ выжить, потому что она категорически отказывается уезжать", - рассказала актриса.