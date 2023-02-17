"Методів лікування немає": важко хворому Брюсу Віллісу поставили новий діагноз

Голлівудський актор Брюс Вілліс страждає від афазії вже цілий рік. У 67-річного артиста, на жаль, діагностовано лобово-скроневу деменцію.

Нові подробиці хвороби актора

У березні 2022 року родичі зірки "Міцного горішка" повідомили, що він завершує акторську кар'єру через афазію (порушення мови). Як зараз пояснила родина актора, з того часу хвороба прогресувала, і тепер медики поставили новий та точний діагноз.

"І тепер у нас є більш конкретний діагноз: лобово-скронева деменція (відома як ЛВД). На жаль, проблеми з мовленням - лише один із симптомів хвороби, з якою стикається Брюс. Це дуже боляче нарешті отримати чіткий діагноз, але з іншого боку це полегшення", - написала у соцмережі донька актора Румер Вілліс. Брюс Вілліс бореться з невиліковною хворобою (фото: instagram.com/rumerwillis)

Що означає ця хвороба

"Лобно-скронева деменція - це важка хвороба, про яку багато хто з нас ніколи не чув і який може вразити будь-кого. У людей молодших 60 років ЛВД є найбільш поширеною формою деменції, і, оскільки на постановку діагнозу можуть піти роки, ЛВД, ймовірно, набагато поширеніша, ніж ми знаємо", - сказано в повідомленні сім'ї артиста.

Лобно-скронева дегенерація викликається прогресуючою загибеллю нервових клітин у лобових частках мозку або його скроневих частках.

"Сьогодні не існує способів лікування цієї хвороби, і ми сподіваємося, що ця реальність може змінитись у найближчі роки. У міру прогресування стану Брюса ми сподіваємося, що увага ЗМІ буде зосереджена на тому, щоб пролити світло на цю хворобу, яка потребує значно більшої поінформованості та досліджень", - попросили родичі Брюса.

Брюс Вілліс із дочками та дружиною (фото: instagram.com/brucewillisbw)