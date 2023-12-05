"Це жесть": батьки шоковані тим, які вірші доводиться вчити дітям у школах (фото)

У мережі виникло обговорення вірша "Мій тато повернувся з війни". Він входить до шкільної програми другого класу й пропонується вивчити напам'ять. Проте батьки переконані, що це занадто травматично для дітей, чиї батьки перебувають на війні.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у спільноті "Батьки SOS" у Facebook.
"Другокласникові в школі задали прочитати вірш. Дитина починає читати й заходиться плачем. Бо її батько вже давно на війні. І бачаться вони вкрай рідко. І дитина щодня за ним сумує. Бо в дитини за вікнами лунають вибухи. Бо дитина живе у війні майже два роки", - пише користувачка Інна Данилюк.
Вона обурена тим, що поки психологи осмислюють це й дають поради, як не нашкодити дітям, у школі задають опрацьовувати такі складні роботи.
У вірші "Мій тато повернувся з війни" авторки Марії Морозенко йдеться про те, що батько ліричної героїні приїхав додому з передової якраз у момент, коли дівчинка бачить це в снах.
Шкільний вірш шокував батьків (фото: Facebook/Батьки SOS)
У коментарях під дописом багато матусь діляться переживаннями своїх дітей:
Деякі мами також наголошували на тому, щоб просто не давати дитині такий вірш до прочитання, щоб не травмувати її:
Раніше ми писали, чому підручник з основ здоров'я для 8 класу шокував батьків.
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