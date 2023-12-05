"Это жесть": родители шокированы тем, какие стихи приходится учить детям в школах (фото)

В сети возникло обсуждение стихотворения "Мій тато повернуся з війни". Оно входит в школьную программу второго класса и предлагается изучить наизусть. Однако родители уверены, что это слишком травматично для детей, чьи родители находятся на войне.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пост в сообществе "Батьки SOS" в Facebook.
"Второкласснику в школе задали прочитать стихотворение. Ребенок начинает читать и заходится плачем. Потому что его отец уже давно на войне. И видятся они крайне редко. И ребенок каждый день по нему скучает. Потому что у ребенка за окнами раздаются взрывы. Потому что ребенок живет в войне почти два года", - пишет пользователь Инна Данилюк.
Она возмущена тем, что пока психологи осмысливают и дают советы, как не навредить детям, в школе задают прорабатывать такие сложные работы.
В стихотворении "Мій тато повернуся з війни" автора Марии Морозенко говорится, что отец лирической героини приехал домой с передовой как раз в момент, когда девочка видит это во снах.
Школьное стихотворение шокировало родителей (фото: Facebook/Батьки SOS)
В комментариях под постом многие мамы делятся переживаниями своих детей:
Некоторые мамы также призывали просто не давать ребенку такое стихотворение к прочтению, чтобы не травмировать его:
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