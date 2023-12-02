Стало відомо, яких спеціалістів у школах не вистачає найбільше

В Україні триває реформування освіти. Для того, щоб зміни справді почали діяти, потрібно докласти зусиль й самим учасникам системи. Однак поки молодь неохоче вступає на педагогіку.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на спостереження Моніторингу якості освіти розповідає, яких фахівців дуже бракує українським школам.

Наразі найбільший дефіцит спостерігається серед шкільних психологів.

Під час проведення спостереження з'ясувалося, що відвідані заклади загальної середньої освіти у цілому забезпечені практичними психологами на 80%. Проте практичні психологи наявні лише у 33% садочків, з них 5% працюють за сумісництвом.

Залишаються вакантними посади практичних психологів у 27% садочках і 17% загальноосвітніх шкіл. Найбільший брак кадрів спостерігають здебільшого в селах.

Стосовно закладів позашкільної освіти, то посада психолога там взагалі не передбачена штатним розписом. Про це повідомили 74% опитаних керівників закладів позашкільної освіти.

Яка ситуація з медичними працівниками

У більшості закладів освіти медичні працівники працюють за основним місцем роботи, у 10% - за сумісництвом.

Ще 9% закладів загальної середньої освіти та 3% садочків уклали угоди з медичними установами. Проте у 17% загальноосвітніх шкіл та 12% садочків посади медичних працівників на час здійснення дослідження залишаються вакантними.

У закладах позашкільної освіти посади медичних працівників відсутні. Крім того, є й такі випадки, коли в закладі освіти ставок практичного психолога та медичного працівника не передбачено.

Реформа шкільного навчання

30 листопада завершилося громадське обговорення, ініційоване МОН, стосовно реформи середньої освіти в Україні. Стандарт проєкту передбачає реорганізацію середньої освіти на профільну. У ході свого навчання діти зможуть самостійно обирати предмети для вивчення, хоча деякі з них залишаться обов'язковими.

До обов'язкових предметів належать:

українська мова

математика

історія України

іноземна мова

"Захист України"

домедична допомога

фізична культура

Здебільшого це ті предмети, які виносяться на ЗНО чи НМТ.

Решта предметів у шкільному курсі є вибірковими, проте лише у 10-12 класах.

Профільне навчання в старших класах повинне бути гнучким і давати свободу для творчості.

Згідно з реформою учні зможуть самостійно обирати профіль і частково предмети для вивчення. А заклади освіти своєю чергою повинні надати дітям можливості опановувати ті знання, які вони хочуть.

Учні, які почали вчитися за програмою НУШ, будуть здобувати профільну освіту за новим стандартом вже з 2027 року. Однак для того, щоб впровадити ці зміни, потрібно провести пілотне тестування. Його планують розпочати у 2025 році.