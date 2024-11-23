"Це жах": військова журналістка з "Холостяка" емоційно засудила скандали у новому випуску реаліті

Що сталося та хто покинув "Холостяк"

У четвертому епізоді всі дівчата дізналися, з ким вже встиг поцілуватися Терен. Виявилося, що Віка та Інна, а потім ще й Вероніка, намагалися приховувати від інших учасниць, що вони перевели стосунки з Олександром на новий рівень.

Коли ж правда спливла, усі дівчата були відверто обурені. Ба більше, Ксенія публічно заявила, що Терен нібито не все знає про одну з дівчат, яка вже отримала його поцілунок. Йшлося про Віку.

Вона, за словами Ксенії, "постійно" палить та п'є антидепресанти. Такі докори в бік Віки продовжилися і на "просмажці". Тоді цькувати учасницю вирішила Анастасія, жорсткі жарти якої оцінили далеко не всі.

А на церемонії троянд Терен здивував дівчат своїм рішенням. Деякі думали, що він попрощається з Анастасією чи Вікою. Але він не дав троянду Лізі.

Учасниці "Холостяка" образили Віку (скріншот)

Реакція військової журналістки

Світлана не стала мовчати й розповіла, що теж дивилася новий випуск "Холостяк". Вона похвалила Вероніку, яка підкорила Терена своїм "жіночним вайбом" та цілувалася з ним у потязі.

Але Світлана не могла не висловитися про скандал навколо Віки. Військова журналістка підтримала учасницю "Холостяка" й емоційно засудила всю цю ситуацію.

"Стосовно драми навколо поцілунків та конфлікту між дівчатами... Чесно, х**ня. Що взагалі таке навіть лишили в кадрі. Адже стигматизувати депресанти на 3-му році широкомасштабної війни... Це жах. Ну а потім ще намагатися включити жертву - дуже фу. Глядач не тупий", - написала Світлана.

Світлана з "Холостяка" прокоментувала скандальний випуск реаліті (скріншот)

Також вона звернулася до Віки. Світлана дізналася, що дівчина дуже сильно хвилювалася перед виходом 4 випуску "Холостяка". Втім, військова журналістка запевнила, що це було зайвим.

"На цей жах - дуже дипломатична та гідна реакція. Я б відповіла набагато гірше", - резюмувала Світлана.