"Это ужас": военная журналистка из "Холостяка" эмоционально осудила скандалы в новом выпуске реалити

Что произошло и кто покинул "Холостяк"

В четвертом эпизоде все девушки узнали, с кем уже успел поцеловаться Терен. Оказалось, что Вика и Инна, а потом и Вероника, пытались скрывать от других участниц, что они перевели отношения с Александром на новый уровень.

Когда правда всплыла, все девушки были откровенно возмущены. Более того, Ксения публично заявила, что Терен якобы не все знает об одной из девушек, которая уже получила его поцелуй. Речь шла о Вике.

Она, по словам Ксении, "постоянно" курит и пьет антидепрессанты. Такие упреки в сторону Вики продолжились и на "прожарке". Тогда "травить" участницу решила Анастасия, жесткие шутки которой оценили далеко не все.

А на церемонии роз Терен удивил девушек своим решением. Некоторые думали, что он попрощается с Анастасией или Викой. Но он не дал розу Лизе.

Участницы "Холостяка" обидели Вику (скриншот)

Реакция военной журналистки

Светлана не стала молчать и рассказала, что тоже смотрела новый выпуск "Холостяка". Она похвалила Веронику, которая покорила Терена своим "женским вайбом" и целовалась с ним в поезде.

Но Светлана не могла не высказаться о скандале вокруг Вики. Военная журналистка поддержала участницу "Холостяка" и эмоционально осудила всю ситуацию.

"Что касается драмы вокруг поцелуев и конфликта между девушками... Честно, х**ня. Что вообще такое даже оставили в кадре. Ведь стигматизировать депрессанты на 3-м году широкомасштабной войны... Это ужас. Ну а потом еще пытаться включить жертву - очень фу. Зритель не тупой", - написала Светлана.

Светлана из "Холостяка" прокомментировала скандальный выпуск реалити (скриншот)

Также она обратилась к Вике. Светлана узнала, что девушка очень сильно переживала перед выходом 4 выпуска "Холостяка". Впрочем, военная журналистка заверила, что это было лишним.

"На этот ужас - очень дипломатическая и достойная реакция. Я бы ответила гораздо хуже", - резюмировала Светлана.