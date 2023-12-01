"Це зашквар". Зірка "МастерШеф" жорстко розкритикував шоу "Холостяк"

Володимир Ярославський про шоу "Холостяк"

На думку чоловіка, замість того, щоб витрачати час на подібні шоу, дівчата мають займатися саморозвитком, "виховувати у собі жінку".

Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Я вважаю, що це зашквар, дівчата не мають туди йти. Все має статися природно. Дівчина має поважати себе, щоб не кружляти навколо хлопця, складати конкуренцію іншим дівчатам. Краще виховувати у собі жінку. У мене є подруги, які самотні, яким близько 40, вони ділилися, що не можуть знайти хлопця. Дівчата самі себе забезпечують і з ними дуже цікаво, і вони не підуть на "Холостяк". Нехай краще витрачають час на іноземну мову, на дослідження картин, на те, в чому будуть унікальні", - поділився ресторатор.

Також Володимир зізнався, що до 40 років відчував себе дуже самотнім, а зараз у нього з’явилося купа справ, тому навіть немає часу сумувати.

Володимир Ярославський (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)

"Раджу всім завести стосунки, приділити їм увагу з 25-28 років. Дивлюсь на своє життя і розумію, що мав би цьому приділити увагу, коли мені було 25-28 років. У мене були довгі стосунки, коли ти вростаєш у людину. Зараз я сформований, і хтось теж сформований, як знайти щось спільне? Я бачу - важко. У мене звичка спати окремо, багато працювати. Я розумію, що не дам цієї уваги зараз. Я не відчуваю самотності, але до 40 років я гостро відчував її, настільки, що навіть ходив ночувати до друзів, бо мені вдома дуже було погано. Зараз стільки справ до вечора, що немає коли сумувати", - підсумував Ярославський.

Нагадаємо, прихильники проєкту "МастерШеф" давно "сватають" Володимира з відомою шеф-кухаркою Ольгою Мартиновською, які не раз провокували чутки про свій роман.

Однак у нещодавньому інтерв’ю зірка заявила, що їх з колегою пов’язують виключно дружні стосунки .

Володимир Ярославський з Ольгою Мартиновською (фото: instagram.com/yaroslavskyi_vova)