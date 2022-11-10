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"Це їхній вибір": акторка Ходос розповіла, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФ

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Четвер 10 листопада 2022 13:45
"Це їхній вибір": акторка Ходос розповіла, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФ Валерія Ходос розповіла про акторів, які залишились в Росії (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Відома українська акторка Валерія Ходос розповіла про своїх колег Галину Безрук та Антоніни Паперної, які залишилися жити в Росії після початку повномасштабної війни.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Rostyslove Production".

За її словами, в акторів був шанс виїхати з РФ, навіть зараз вони це можуть зробити. Утім, Антоніна і Галина зробили інший вибір.

"Я не хочу їх виправдовувати, тому що у них був шанс виїхати. І він навіть зараз є - вони можуть виїхати до іншої країни і не підтримувати війну проти своєї країни", - сказала вона.

&quot;Це їхній вибір&quot;: акторка Ходос розповіла, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФВалерія Ходос розповіла про акторів, які залишились в Росії (скрін)

Також Валерія каже, що Паперна і Безрук не хочуть втратити своїх чоловіків, тому й залишилися поруч з ними у Росії. Вона додала, що вони немає власної позиції в сім'ї.

"Можливо, вони бояться втратити чоловіка, сказавши: "Ні! Я не хочу жити в цій країні, яка напала". Можливо, вони бояться, не відчувають силу правоту, тому що бути жінкою з дитиною… Мабуть, це ті жінки, які роблять так, як це кажуть чоловіки", - додала акторка.

&quot;Це їхній вибір&quot;: акторка Ходос розповіла, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФГалини Безрук з чоловіком-росіянином (instagram.com/galina_bezruk)

Ходос додала, що зіркам, які підтримали війну або ж обрали мовчання, треба заборонити в'їзд до України та позбавити їх громадянства.

"Заборонити в'їзд до України та відібрати громадянство. Свій вибір вони зробили. У нас своя позиція, вони показали свою позицію. Це їхній вибір", - додала вона.

&quot;Це їхній вибір&quot;: акторка Ходос розповіла, чому її колеги Паперна та Безрук залишилися в РФАнтоніна Паперна з чоловіком-росіянином (фото: instagram.com)

Раніше Ольга Сумська розповідала, чому досі її донька в Росії.

Нещодавно Галини Безрук виправдовувалась за мовчання про війну та заявляла, що обирає сім'ю, а не батьківщину.

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