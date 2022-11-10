"Это их выбор": актриса Ходос рассказала, почему ее коллеги Паперная и Безрук остались в РФ

Известная украинская актриса Валерия Ходос рассказала о своих коллегах Галине Безрук и Антонине Паперной, которые остались жить в России после начала полномасштабной войны.

Об этом она рассказала в интервью "Rostyslove Production".

По ее словам, у актеров был шанс уехать из РФ, даже сейчас они это могут сделать. Впрочем, Антонина и Галина сделали другой выбор.

"Я не хочу их оправдывать, потому что у них был шанс уехать. И он даже сейчас есть - они могут уехать в другую страну и не поддерживать войну против своей страны", - сказала она.

Валерия Ходос рассказала об актерах, которые остались в России (скрин)

Также Валерия говорит, что Паперная и Безрук не хотят потерять своих мужчин, поэтому и остались рядом с ними в России. Она добавила, что у них нет собственной позиции в семье.

"Возможно, они боятся потерять мужчину, сказав: "Нет! Я не хочу жить в этой стране, которая напала". Возможно, они боятся, не чувствуют силу правоты, потому что быть женщиной с ребенком… Пожалуй, это те женщины, которые поступают так, как говорят мужчины", - добавила актриса.

Галины Безрук с мужем-россиянином (instagram.com/galina_bezruk)

Ходос добавила, что звездам, которые поддержали войну или выбрали молчание, нужно запретить въезд в Украину и лишить их гражданства.

"Запретить въезд в Украину и отобрать гражданство. Свой выбор они сделали. У нас своя позиция, они показали свою позицию. Это их выбор", - добавила она.

Антонина Паперная с мужем-россиянином (фото: instagram.com)