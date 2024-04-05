Про це всі мовчать: нутриціолог розповіла, які дієти шкодять здоров'ю

Багато жінок у гонитві за ідеальними параметрами неодноразово сідали на дієту, але не задумувались про наслідки для організму. Необхідно правильно починати боротьбу з зайвою вагою.

За словами експерта, перш ніж спробувати одну з дієт, потрібно бути впевненим, що з вашим організмом все в порядку. Необхідно визначити причину, того чому ваша вага росте і ви не можете її позбутись.

Наслідки дієт

Нутриціолог назвала популярні дієти та їх наслідки на організм, про які мало хто говорить:

дієта на соках - переїдання, порушення обміну речовин в організмі, знижується працездатність

безглютенова дієта - вона не ефективна для схуднення та не покращує самопочуття та здоров'я людей, які не мають захворювань, пов'язаних з підвищеною до нього чутливістю

кето дієта - страждає печінка, нирки, змінюється PH внутрішнього середовища організму

палео дієта - виникне стомлюваність, переїдання та погіршиться стан волосся

інтервальне голодування - виникне переїдання та збільшиться ризик серцево-судинних захворювань

низькокалорійна дієта або харчування - швидко втрачається м'язова маса, знижується метаболізм і пізніше швидко наростає жирова маса тіла, переїдання

Як схуднути

Якщо хочете схуднути, необхідно звернутися до дієтолога, щоб той обстежив і допоміг скласти індивідуальний дієтичний план. При розробці якого він враховує ваш рівень метаболізму, стан здоров'я та інші важливі чинники.

Ідеальна дієта, яка не шкодить організму, вважається та, при якій йде декілька кілограмів за місяць, але не більше. Для більшої ефективності можна правильне харчування поєднувати із заняттями спортом. Тоді ви будете не тільки поступово худнути, але і зміцнювати м'язи, надавати тілу тонус і здоровий підтягнутий вид.

Небезпечними дієтами для схуднення вважають в першу чергу ті, які обіцяють швидке скидання ваги (5-10 кг) за 1-2 тижні. В цьому випадку дієта може бути ефективною, але у більшості випадків потім ці ж кілограми і швидко повертаються.