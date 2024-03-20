Чому з віком з'являється зайва вага і як схуднути, якщо вам вже за 40
Багато людей із віком починають набирати зайву вагу. Більшість думає, що проблема тут криється саме у гормональних змінах в організмі й нічого із надлишковими кілограмами зробити вже не можна. Але це не так...
Про те, чому люди набирають вагу з віком і як її позбутись після 40 років, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію дієтолога Галини Сеник в Instagram.
Як правильно худнути, якщо вам за 40
"Для багатьох жінок це є справжньою проблемою. А найсумніше тим, хто "раніше їла, що хотіла і ніколи не мала проблем із вагою і тут оце..." І коли у 38+ з кожним роком з’являється зайві кілограми і сантиметри на талії, ми починаємо бити на сполох. Найчастіше приходить думка, що причина в гормонах і потрібно обстежитися. А ще треба піти в спортзал. Знайомо?" - розповідає дієтолог.
Сеник додає, що насправді причина зайвої ваги у цьому віці лише на 5-10% залежить від гормонів, а решту - від способу харчування, фізичної активності та сну.
"Є таке поняття як рівень цукру в крові після їжі і те як швидко він приходить в норму. Після 38 років у жінок цей процес сповільнюється, тож це може впливати на вагу", - пояснює лікар.
Рівень естрогенів - гормонів, важливих для репродуктивного здоров’я, після 45 років падає, що теж є своєрідним захистом. Організм включає компенсаторні механізми у вигляді животика, бо там можуть утворитися інші естрогени.
Чому з'являються зайві кілограми з віком
Сеник зазначає, що люди після 40 років набувають наступних звичок:
- не так багато рухаються, бо зручніше пересуватись на авто, ніж пішки
- рідше гуляють по парку з подружками/дітьми
- все частіше вибирають посидіти вдома/кафе
"У багатьох є звичка не снідати чи пропускати обід, рятуючись перекусами. Звісно, треба ще почастувати себе солоденьким, а ввечері є бажання надолужити, бо голодні з роботи. Коли холодно чи сумно, наша рука одразу тягнеться до чогось смачненького, жирненького. Ось і непомітний, але такий надійний шлях додаткових кілограмів", - каже дієтолог.
Вона наголошує, що справа не у віці, а в способі життя та мисленні. Рівняння отримання та витрати енергії ніхто не скасовував. Просто з часом стається так, що ми віддаємо енергії менше, ніж отримуємо. Сеник додає, що схуднути реально навіть після 60 років.
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