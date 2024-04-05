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Об этом все молчат: нутрициолог рассказала, какие диеты вредят здоровью

Пятница 05 апреля 2024 10:45
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Об этом все молчат: нутрициолог рассказала, какие диеты вредят здоровью Чем вредят диеты (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук
Эксперт: Вера Курин

Многие женщины в погоне за идеальными параметрами неоднократно садились на диету, но не задумывались о последствиях для организма. Необходимо правильно начинать борьбу с лишним весом.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу нутрициолога Веры Курин.

По словам эксперта, прежде чем попробовать одну из диет, нужно быть уверенным, что с вашим организмом все в порядке. Необходимо определить причину, почему ваш вес растет и вы не можете его избавиться.

Последствия диет

Нутрициолог назвала популярные диеты и их последствия на организм, о которых мало кто говорит:

  • диета на соках - переедание, нарушение обмена веществ в организме, снижается работоспособность
  • безглютеновая диета - она не эффективна для похудения и не улучшает самочувствие и здоровье людей, не имеющих заболеваний, связанных с повышенной к нему чувствительностью
  • кето диета - страдает печень, почки, меняется PH внутренней среды организма
  • палео диета - возникнет утомляемость, переедание и ухудшится состояние волос
  • интервальное голодание - возникнет переедание и увеличится риск сердечно-сосудистых заболеваний
  • низкокалорийная диета или питание - быстро теряется мышечная масса, снижается метаболизм и позже быстро нарастает жировая масса тела, переедание

Как похудеть

Если хотите похудеть, необходимо обратиться к диетологу, чтобы тот обследовал и помог составить индивидуальный диетический план. При разработке которого он учитывает уровень метаболизма, состояние здоровья и другие важные факторы.

Идеальная диета, которая не вредит организму, считается та, при которой уходит несколько килограммов в месяц, но не больше. Для большей эффективности можно правильное питание совмещать с занятиями спортом. Тогда вы будете не только постепенно худеть, но и укреплять мышцы, придавать телу тонус и здоровый подтянутый вид.

Опасными диетами для похудения считают в первую очередь те, которые обещают быстрый сброс веса (5-10 кг) за 1-2 недели. В этом случае диета может быть эффективна, но в большинстве случаев потом эти же килограммы и быстро возвращаются.

Ранее мы сообщали о трех популярных диетах для похудения, которые лучше избегать.

Также мы писали, почему с возрастом появляется лишний вес и как похудеть, если вам уже за 40 лет.

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