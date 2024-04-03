Ці три популярні дієти для схуднення краще уникати: вони можуть бути шкідливими для здоров'я

Більшість дієт обіцяють плоский живіт, позбавлення від зайвих кілограм та покращення здоров'я. Але деякі дієти можуть дати протилежний ефект і вам доведеться потім довго відновлювати своє здоров'я.

Які три популярні дієти можуть завдати шкоди вашому здоров'ю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Fit for fun.

За словами американського психолога Сарі Чейт, жорсткі дієти негативно впливають не лише на фізичне, а й на психічне здоров'я. Тому краще не експериментувати із планами харчування, які жорстко у всьому обмежують. Але шкоду можуть завдати, і м'якіші способи схуднути.

Відмова від "поганої" їжі за допомогою Whole 30

Суть цієї дієти в тому, щоб повністю виключити зі свого раціону на 30 днів певні продукти, так звані погані. До списку входять: цукор, алкоголь, зернові, бобові, соя та молочні продукти. Таким чином автори дієти обіцяють прискорення метаболізму та позбавлення від зайвої ваги.

Якщо ви порушите заборону та з'їсте невеликий шматочок шоколаду з кавою (наприклад, на 15 день), то вам доведеться почати курс із самого початку.

Звичайно, багато цукру шкідливо для здоров'я, але до списку цієї дієти входить чимало інших продуктів. А такі жорсткі обмеження на 30 днів, швидше за все, принесуть більше стресу та пошарпаних нервів. Тим більше, що вага після цієї дієти швидко повертається.

Пеганська дієта

За відгуками, ця дієта демонізує багато продуктів. Недарма її назва нагадує багато типів харчування. Вона є сумішшю "Палео" і "Веганства". Палео-дієта передбачає відмову від оброблених продуктів, молочних продуктів, алкоголю, цукру та зернових.

Ті, хто дотримується веганської дієти, уникають продуктів тваринного походження, таких як м'ясо, риба, яйця, молочні продукти.

Демонізація певних продуктів у пеганській дієті сприяє нездоровому ставленню до їжі й закінчується внутрішнім конфліктом, тому що ви весь час вагаєтесь між бажанням та забороною.

Уривчасте голодування

Це дієта з чітко обмеженим часом, коли можна їсти, а коли доводиться голодувати. У дозволений час ви можете їсти будь-що. А заборонений час може розтягуватися до 16 години на добу.

Шум довкола цієї дієти зараз дуже великий, але експерти налаштовані скептично. Голодування призводить до того, що ви згодом їсте ще більше: ми природно налаштовані споживати ще більше після обмеження. Наше тіло очікує, що йому доведеться подолати ще один період голоду.