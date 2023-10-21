Це врятує ваш шлюб: психолог розповіла, як зберегти романтику у стосунках

Романтика у стосунках дуже важлива, адже без почуттів будь-який шлюб приречено на невдачі. Але з роками фантазія може сходити на нівець, іноді між чоловіком та жінкою виникає прірва. Дуже важливо вчасно помітити цей момент та зробити усе, аби врятувати стосунки.

Як освіжити шлюб та відродити романтику між вами та коханою людиною, повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram .

Спільні зусилля. Психолог радить планувати романтичні події разом. Слухайте ідеї свого партнера та пропонуйте власні. Це дозволяє покращити взаєморозуміння, вважає Кулік.



Подарунки. Не забувайте дивувати свого партнера. Час від часу робіть невеликі сюрпризи без прив'язок до особливих свят або дат.



Відпочинок разом. Психолог радить регулярно пріділяти час своїй другій половинці. Вирушайте у подорожі, влаштовуйте вечері у ресторані або ж просто гуляйте разом.



Підтримка. Як зазначає експер, у стосунках дуже важливо демонструвати свою увагу. Ви можете показати кохання словами та діями.

Як освіжити стосунки з чоловіком та повернути у шлюб романтику (фото: freepik.com)

Повага та розуміння. Психолог радить слухати вашу другу половинку. Розумійте потреби та бажання партнера, а також дотримуйтесь взаємної поваги.



Подорожі в минуле. Не забувайте про те, що ви вже пережили разом. Пригадуйте спільні пригоди, разом дивіться старі фото та відео, аби оживити спогади.

Експериментуйте. Психолог радить використовувати різноманітні ідеї. Не бійтеся пробувати рзом щось нове. Це освіжить ваші стосунки та додасть "вогника".