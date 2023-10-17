Психолог розповіла, що повинно входити в обов'язки чоловіка
Обов'язки чоловіка можуть варіюватися в залежності від культури, сімейних цінностей і особистих угод у парі. Проте, існують загальні обов'язки чоловіка в сучасному суспільстві.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост психолога Ірини Кулік в Instagram.
Підтримка родини
За словами психолога, чоловік повинен забезпечувати матеріальну підтримку для родини, брати участь у фінансових справах та виконання спільних фінансових обов'язків.
Заснування сім'ї
Чоловік повинен будувати і підтримувати сімейні стосунки, виховувати дітей та брати участь прийнятті спільних сімейних рішень.
Захист та підтримка
Психолог каже, що чоловік повинен захищати та підтримувати дружину і дітей, фізично та емоційно.
Рівність та партнерство
Спільне вирішення питань і прийняття рішень у партнерстві з дружиною, розподіл обов'язків у родині.
Виховання дітей
Важливо, щоб чоловік брав участь у вихованні дітей, надавав приклад та навчав життєвих навичок.
Підтримка кар'єри
Чоловік повинен підтримувати кар'єрний і особистий розвиток дружини та спільна підтримка її амбіцій.
Ірина Кулік зазначила, що ці обов'язки можуть змінюватися від сім'ї і важливо, щоб вони були розподілені узгоджено та з повагою до інших членів родини.
Раніше ми повідомляли, як забути колишнього і почати жити далі.
Також ми писали, що робити, якщо чоловік дуже економний у стосунках.