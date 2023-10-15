5 помилок жінок на першому побаченні: ніколи так не робіть, інакше залишитеся на самоті

Сексолог та експерт зі побачень Девід Вайгант розповів, які помилки у поведінці жінок найчастіше псують їхні зустрічі з чоловіками. Не варто їх робити, якщо ви не хочете залишитися на самоті.

Ви перетворюєте побачення на співбесіду

Не варто влаштовувати допит та атакувати чоловіка цілим переліком питанням про його біографію. Звичайно, про партнера потрібно дізнатися якнайбільше, але варто робити це поступово. Не тисніть на чоловіків, радить експерт.

"Побачення - це не ділова співбесіда. Побачення - це спосіб пофліртувати, розважитися, бути сексуальним і грайливим. Відповіді на запитання, які ви ставите, ви все одно дізнаєтесь. Протягом першого місяця ви дізнаєтесь про все, що вам так сильно хотілося дізнатися на першому побаченні", - зазначив сексолог.

Як правильно поводитися на побаченнях (фото: freepik.com)

Ви влаштовуєте змагання з чоловіком

Ця помилка часто супроводжує успішних жінок. Не варто одразу ж говорити про гроші та пишатися тим, що у вас велика зарплата. На першому побаченні теми доходів та успіху можуть лише усе зіпсувати.

"Я знаю, що коли я був самотній, мене ніколи не хвилювало, чи заробляє жінка більше грошей, ніж я. Але за умови, що вона не поводилася так, ніби вона проводить допит на нашому побаченні", - зазначив експерт.

Ви забуваєте фліртувати

Сексолог радить жінкам пам'ятати, що на першому побаченні їм варто показувати симпатію до чоловіка. Якщо вам подобається людина, не забувайте дивитися їй у вічі, жартувати і посміхатися.

"Коли ви не робите цих речей, ви нібито знаходитесь на діловій зустрічі. Це те, що роблять багато жінок. Вони залишаються в діловому режимі, а не у кокетливому та веселому настрої", - вважає сексолог.

Не соромтеся фліртувати (фото: freepik.com)

Ви забуваєте про тактильний контакт

Експерт зазначив, що йдеться не про відверті сексуальні дотики, а про прояви уваги. Якщо ви поводитеся усунуто, чоловік це відчує. І тоді успіх побачення опиниться під великим питанням.

"Доторкайтеся до його рук чи плеча під час ходьби. Якщо ви взагалі не торкаєтеся до чоловіка, то ви не виявляєте жодної форми сексуального спілкування. Дотик до чоловіка - це просто приємний і тонкий спосіб показати, що ви зацікавлені", - розповів коуч за побаченнями.

Ви не кажете про друге побачення

Чоловік може не зрозуміти, чи ви хочете знову з ним зустрітися, якщо не почує натяків. Сексолог радить "підштовхувати" партнера до пропозицій. Не бійтеся показати, що ви зацікавлені у розвитку стосунків.

"Припустимо, ви говорите за вечерею, і він згадує свій улюблений гурт. Замість того щоб просто сказати, що вам подобається музика цього гурту, скажіть щось на кшталт: "Думаю, вони скоро прийдуть сюди з концертом". Сказавши це, чоловік, швидше за все, відповість щось таке: "Якщо вони скоро тут гратимуть, то ми з тобою підемо", - зазначив експерт.