Це впливає на настрій та здоров'я. Який відтінок світла має бути у кожній кімнаті

Освітлення є ключовим елементом дизайну інтер'єру, який здатен створювати настрій, підкреслювати деталі та забезпечувати комфорт. Важливо знати, як правильно поєднати різні види світла, щоб створити збалансовану атмосферу.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, як обрати світло для різних приміщень, зважаючи на його вплив на настрій і продуктивність.

Тепле світло: затишок і релаксація

Тепле світло ідеально підходить для створення затишної атмосфери у вітальні або спальні. Його м'який жовтий відтінок нагадує про сонячний захід або світло свічок, що сприяє релаксації.

У таких умовах людина відчуває себе спокійніше, що допомагає зняти напругу після важкого дня. Найкраще використовувати лампи з температурою від 2700К до 3000К. Таке світло також робить кольори теплішими, що сприяє створенню більш приємної атмосфери для відпочинку.

Воно чудово підходить для вечірніх зустрічей або читання перед сном. Вибір теплого освітлення підкреслить природність матеріалів, таких як дерево чи текстиль.

Холодне світло: акцент на продуктивність

Холодне світло створює яскраву та енергійну атмосферу, ідеальну для робочих зон або кухонь. Температура понад 4000К сприяє підвищенню концентрації та ефективності.

Це світло стимулює організм, нагадуючи про денне сонячне світло, що допомагає залишатися бадьорим і зосередженим. Холодне освітлення добре підходить для робочих столів, офісів або кабінетів. Воно також доречне на кухні, де важливо бачити чітко всі деталі під час приготування їжі.

Такий тип світла часто використовується в громадських просторах і для освітлення фасадів будівель. Хоча холодне світло може бути менш затишним, його користь для продуктивності очевидна.

Холодне світло бадьорить (фото: Freepik.com)

Збалансоване освітлення для ванної кімнати

У ванній кімнаті важливо створити збалансоване освітлення, яке поєднує теплі та холодні відтінки. У ранковий час холодне світло допомагає прокинутися та підготуватися до дня. Вечорами ж тепле світло сприяє розслабленню під час прийняття ванни.

Рекомендована температура для ванної кімнати - 3500К, що є золотою серединою між теплим і холодним світлом. Для дзеркал краще використовувати нейтральне світло, щоб забезпечити реалістичне відображення. Це допомагає правильно наносити макіяж або виконувати інші процедури догляду за собою.

Освітлення в робочих зонах: баланс комфорту та функціональності

Для робочих зон важливо забезпечити освітлення, яке не буде втомлювати очі та допоможе зосередитися. Холодне світло з температурою від 4000К до 5000К ідеально підходить для таких приміщень.

Варто також розглянути можливість використання настільних ламп із регульованою температурою світла. Це дозволить налаштувати освітлення відповідно до задачі: від роботи з документами до перегляду екрана монітора.

Надмірно холодне або яскраве світло може створити відчуття дискомфорту, тому важливо знайти баланс. Використання світлодіодних ламп з антивідблисковим покриттям допоможе знизити втому очей. Таке освітлення зробить робочий процес більш комфортним і продуктивним.

Тепле світло створює атмосферу релаксу (фото: Freepik.com)

Роль природного світла та його поєднання з штучним

Природне світло є найкращим джерелом освітлення, яке впливає на настрій і здоров'я людини. Варто максимально використовувати природне освітлення в приміщеннях із великими вікнами. Поєднання природного і штучного світла створює динамічну атмосферу в інтер'єрі.

У похмурі дні або ввечері штучне світло має доповнювати природне, підтримуючи комфортний рівень освітленості. Важливо правильно розмістити джерела світла, щоб уникнути різких тіней або надмірної яскравості. Використання прозорих штор або світловідбивних поверхонь допоможе підсилити ефект природного світла.