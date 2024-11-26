Які предмети та акценти в інтер'єрі "зігріють" вас взимку

Зима - це час, коли хочеться створити в домі атмосферу тепла і затишку, щоб компенсувати холоди за вікном. Від кольорових акцентів до текстур - є безліч способів зробити інтер'єр більш затишним в зимовий період.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про предмети та елементи декору, які візуально нададуть вашому дому тепла, навіть коли за вікном холодно.

Теплі текстури: ковдри, пледи та подушки

Немає нічого кращого для створення атмосфери тепла, ніж м’які текстури. Великий плед або затишні подушки на дивані або кріслах додадуть не тільки комфорту, а й візуального тепла. Вибирайте текстиль із натуральних матеріалів, таких як шерсть, кашемір чи велюр.

Колір таких предметів краще обирати теплий - від відтінків бежевого та коричневого до глибоких червоних і оранжевих тонів. Це створить відчуття, ніби приміщення "огортається" теплом.

Ковдри та пледи теплих кольорів візуально "гріють" (фото: Pixabay.com)

Теплі кольори стін і акцентів

Кольори здатні створювати візуальний ефект тепла. Для зимового інтер'єру вибирайте відтінки, які асоціюються з теплом: бежеві, золотисті, коричневі, а також глибокі винні та темно-червоні тони.

Створіть контраст з холодними зимовими днями за допомогою яскравих фарб, що нагадують тепло сонця. Такі кольори будуть виглядати особливо затишно у спальнях, вітальнях чи їдальнях. Вони надають відчуття спокою та затишку в холодну пору року.

Теплі відтінки стін взимку мають дуже приємний вигляд (фото: Pexels.com)

Світильники з теплим світлом

Для того, щоб у зимові місяці ваш інтер'єр не здавався холодним, важливо правильно обирати освітлення. Віддавайте перевагу світильникам із теплим жовтим або золотистим світлом.

Лампи з м’яким розсіяним світлом допоможуть створити в кімнаті атмосферу інтимності та тепла. Теплі відтінки освітлення особливо підходять для вечірнього часу, коли хочеться розслабитися і насолоджуватися теплом дому.

Взимку "зігріває" навіть правильне освітлення (фото: Pixabay.com)

Килими та ковролін

Килими та ковролін можуть стати не тільки практичним елементом декору, а й важливим акцентом, що додає тепла в інтер'єр. Вибирайте килими з густим ворсом і теплими кольорами, які будуть приємними на дотик і виглядатимуть м’яко.

Шерсть і велюр - найкращі матеріали для зимового сезону, адже вони не лише додають комфорту, але й візуально роблять приміщення теплішим. Правильний килим може змінити атмосферу кімнати, додавши в неї затишку та елегантності.

Килим взимку - ідеальне рішення (фото: Pixabay.com)

Декоративні елементи з природних матеріалів

Дерев’яні предмети та аксесуари із натуральних матеріалів завжди асоціюються з теплом і природним комфортом. Наприклад, дерев’яні рамки для картин, столики, підставки чи полички надають приміщенню приємної текстури.

Такі елементи відмінно поєднуються з іншими зимовими декораціями та додатково підтримують тепло в атмосфері. Вони також підходять для різних стилів інтер’єрів, від класики до сучасного дизайну.

Дерев'яні речі теплі на дотик та на вигляд (фото: Pexels.com)

Кімнатні рослини

Зелень і рослини - це не тільки спосіб прикрасити інтер’єр, а й відмінний спосіб додати відчуття тепла в холодний сезон. Великі кімнатні рослини, такі як фікуси або пальми, створюють ефект природного тепла.

Також можна додати до інтер'єру маленькі горщики з рослинами, які мають яскраве листя, наприклад, каланхое чи узамбарські фіалки. Вони не тільки додають природний елемент в інтер'єр, але й допомагають розбавити зимову монотонність.

Кімнатні рослини взимку додають літньої атмосфери (фото: Freepik.com)