Як правильно зробити зручне освітлення: у кожній кімнаті - свої нюанси

Освітлення в домі відіграє надзвичайно важливу роль у житті кожної людини. Правильне розташування світильників дозволяє створювати різну атмосферу в приміщенні, наповнюючи його комфортом та теплом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, як грамотно сплановане освітлення допоможе не лише підкреслити інтер’єр, але й зробити його функціональним.

Які бувають типи освітлення: від загального до акцентного

Розглянемо основні види освітлення: загальне, локальне та акцентне. Для досягнення гармонії в інтер'єрі важливо використовувати всі три види, поєднуючи їх у різних зонах приміщення.

Загальне освітлення розподіляється по всьому простору кімнати і забезпечує рівномірне освітлення.

розподіляється по всьому простору кімнати і забезпечує рівномірне освітлення. Локальне освітлення допомагає підсвітити робочу зону або створити затишок, додаючи м’яке світло в куточки відпочинку.

допомагає підсвітити робочу зону або створити затишок, додаючи м’яке світло в куточки відпочинку. Акцентне освітлення підкреслює ключові елементи декору, такі як картини, дзеркала чи полиці, надаючи простору особливого шарму.

Як налаштувати освітлення у вітальні

У вітальні ми проводимо багато часу, відпочиваємо, спілкуємось або дивимося фільми. Для цього простору важливо забезпечити універсальне освітлення, яке можна регулювати.

Для загального освітлення підійде центральна люстра, яка рівномірно освітить кімнату. Для затишку рекомендується додати торшери або бра, які створять м’яке світло в куточках для відпочинку.

Споти або точкові світильники допоможуть підсвітити картини або книжкові полиці, роблячи акцент на важливих деталях інтер'єру. Не забувайте про димери, які дозволять регулювати яскравість світла та створювати потрібну атмосферу залежно від настрою та часу дня.

Люстра - це оптимальний варіант світла саме для вітальні (фото: Freepik.com)

Яким зробити освітлення у кухні

На кухні світло повинно бути яскравим, але не засліплюючим, щоб забезпечити зручність під час приготування їжі та виконання інших завдань. Освітлення має бути функціональним і продуманим.

Для загального освітлення підійдуть стельові світильники, які рівномірно освітлюють приміщення. Робочу зону рекомендується підсвітити лампами під навісними шафами, що зробить приготування їжі комфортнішим.

Над обідньою зоною розмістіть підвісний світильник, який підкреслить центральну частину кухні та створить затишок.

Як зробити у ванної кімнаті світло без тіней

У ванній кімнаті особливо важливо уникати тіней на обличчі при нанесенні макіяжу чи голінні. Ідеальним варіантом є світильники з боків дзеркала, які рівномірно освітлять обличчя.

Не забувайте про ступінь захисту світильників для вологих приміщень - тут потрібні прилади зі ступенем IP44 і вище, щоб гарантувати безпеку та довговічність освітлювальних приладів.

Яким має бути освітлення у спальні

У спальні світло повинно сприяти релаксації та налаштовувати на відпочинок. Тут важливо дотримуватись правила трьох джерел освітлення, які забезпечують спокійний та м’який світ.

Верхнє світло має бути м’яким, наприклад, люстра з тканинним абажуром. Біля ліжка рекомендується встановити бра або настільні лампи. Для створення затишку можна додати декоративну підсвітку у вигляді гірлянд або світлодіодних стрічок.

Обирайте лампи з теплим світлом (2700-3000 К), які не порушують природний ритм сну і сприяють виробленню мелатоніну, що забезпечує якісний відпочинок.

У спальні завжди має бути світло біля ліжка (фото: Freepik.com)

Як правильно освітлити коридор

Коридор часто недооцінюють, проте він є першою зоною, яку бачать гості. Для цього простору ідеально підходять точкові світильники на стелі та бра, які візуально розширюють простір.

Не забудьте додати підсвітку дзеркал або шаф для кращої функціональності. Щоб зекономити електроенергію, встановіть датчики руху, які автоматично вмикають світло при наближенні до зони коридору.