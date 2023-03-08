"Тільки так можна розрізнити свій-чужий": Бурмака зробила заяву про російськомовних воїнів ЗСУ

Співачка Марія Бурмака заявила, що саме українська мова є найпотужнішим елементом ідентичності. Зокрема вона є надважливою у спілкуванні на фронті, оскільки тільки так можна розпізнати - де свій, а де ворог.

Про значення української мови

"Ми розуміємо, що деякі регіони спілкувалися російською і це теж було частиною імперського впливу. Багато хлопців воює і вони спілкуються російською. Те, що мені розказали хлопці з передової - вони спілкуються різними мовами, але коли стає темно, і коли не видно шевронів і розпізнавальних знаків, то тільки мовою можна розрізнити свій-чужий", - говорить співачка.

Також Бурмака наголошує, що подібна проблема виникає з ідентифікацією українців за кордоном.

"Дуже багато людей, яких я чую за кордоном, спілкуються російською і я не знаю, чи це ворог, чи це російськомовні українці. І зараз мені здається це очевидним - що мова дуже потужний і найголовніший елемент ідентичності. Так, мову вивчити значно важче, аніж одягти вишиванку. Це треба докласти зусиль", - каже Марія.

Про перехід українців на рідну мову

"Я бачу, як деякі люди переходять і їм дуже складно. І через рік я чую мову від своїх знайомих, які раніше говорили російською, і в них вже вільна, спокійна, нормальна українська. І це мова щоденного вживання, а не мова, яку ти одягаєш як вишиванку. Але і це добре, бо треба з чогось починати", - говорить Бурмака.

Також співачка згадує, що її сім'я у Харкові колись перейшла на українську мову.

"Коли я навчалася в школі, то українською на всю школу розмовляла я сама. Коли ми з татом йшли вулицею - на нас оглядалися", - каже Марія.