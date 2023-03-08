"Только так можно различить свой-чужой": Бурмака сделала заявление о русскоязычных воинах ВСУ

Певица Мария Бурмака заявила, что именно украинский язык является мощнейшим элементом идентичности. В частности, он очень важен в общении на фронте, поскольку только так можно распознать - где свой, а где враг.

О значении украинского языка

"Мы понимаем, что некоторые регионы общались на русском и это тоже было частью имперского влияния. Многие ребята воюют и они общаются на русском. То, что мне рассказали парни с передовой - они общаются на разных языках, но когда становится темно, и когда не видно шевронов и опознавательных знаков, то только язык может различить свой-чужой", - говорит певица.

Также Бурмака отмечает, что подобная проблема возникает с идентификацией украинцев и за границей.

"Очень много людей, которых я слышу за границей, общаются на русском и я не знаю, это враг, или это русскоязычные украинцы. И сейчас мне кажется это очевидным - что язык это очень мощный и самый главный элемент идентичности. Да, язык выучить значительно труднее, чем одеть вышиванку. Это надо приложить усилия", - говорит Мария.

О переходе украинцев на родной язык

"Я вижу, как некоторые люди переходят и им очень сложно. И через год я слышу от своих знакомых, которые говорили на русском, и у них уже свободный, спокойный, нормальный украинский. И это язык ежедневного употребления, а не язык, который ты одеваешь как вышиванку. Но и это хорошо, потому что нужно с чего-то начинать", - говорит Бурмака.

Также певица вспоминает, что ее семья в Харькове когда-то перешла на украинский язык.

"Когда я училась в школе, то по-украински на всю школу разговаривала я сама. Когда мы с папой шли по улице - на нас оглядывались", - говорит Мария.