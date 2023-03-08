"Жінки воюють нарівні з чоловіками": Бурмака висловилася про доречність 8 березня в Україні

Чи варто взагалі відзначати жіночий день

"Усі люди мають право на різні емоції. Жінки воюють нарівні з чоловіками. Хлопці так само можуть любити, цілувати й обіймати своїх дітей та проявляти ніжність. Тому взагалі не знаю, наскільки доречне свято жінки, як таке - особливо, якщо це не буде вихідний день", - розповіла артистка.

При цьому Марія додає, що не має нічого проти цього свята.

"Чи повинен взагалі бути цей день? Ну є Всесвітній день поцілунків, є День метеликів, є День народження Ганса Крістіна Андерсена, є День книги, сміху - хай буде і День жінок. Все, що викликає посмішку і позитив - хай буде. Якщо хтось буде дарувати мені квіти в цей день, то я з радістю прийматиму", - додала співачка.

Чи варто переносити жіноче свято на 25 лютого

У суспільстві зараз ведеться обговорення про перенесення Міжнародного жіночого дня на 25 лютого - день народження Лесі України. Частина населення підтримує цю ідею, інші ж апелюють, що ця дата українцям асоціюється із 24 лютим - початком повномасштабного вторгнення Росії.

"У мене 25 лютого був концерт у Львові, і ми дуже сумнівались до цієї дати. Але мене переконали, що це саме той день, коли люди захочуть проводити його разом", - каже Марія Бурмака.