"Це не вкладається в думках": Тоня Матвієнко здивувала історією про покійну маму (фото)

Українська співачка Тоня Матвієнко після смерті мами деякий час не з'являлася на сцені. Втім, тепер вона почала відновлювати свої гастролі. Вона приїжджала до Фастова, де трапилась незвичайна ситуація, яка нагадала їй про покійну маму.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram співачки.

Що здивувало співачку

За словами артистки, Ніна Митрофанівна навіть після смерті залишається поряд з донькою. Зокрема, у Фастові виконавиця побачила ідентичну сукню до тої, що була в її матері.

Артистка без вагань придбала її.

"Це не вкладається в думках. Сьогодні у місті Фастів придбала сукню таку, як у мами. Мамо, ви зі мною завжди", - написала Тоня Матвієнко.

Також додамо, що на похороні донька Ніни Митрофанівни наголосила, що після смерті мами відчуває її присутність. Тоді вона подякувала мамі за те, що вона виростила її.

"Я хотіла б подякувати їй, що виростила мене, що вона була моїм прикладом. І дякую, що зробила такий вклад для України… Я тепер буду завжди знати, що вона поряд", - сказала Тоня.

Тоня Матвієнко (скриншот)

Що стало причиною смерті Ніни Матвієнко

Співак Арсен Мірзоян назвав причину смерті своєї тещі. Як виявилось вона довго приховувала свою хворобу.

Ніна Матвієнко боролася з онкологією. Рідним було важко бачити артистку у такому стані, адже близько місяця вона лежала у лікарні.

Тоді артистка підпускала до себе тільки доньку та онучок, а потім приходили усі, хто міг, адже треба було привозити ліки та просто з нею говорити.

Мірзоян зазначив, що тоді вона хотіла лише єдиного - "щоб все це якось закінчилось".

Тоня Матвієнко з мамою (фото: instagram.com/tonya_matvienko)