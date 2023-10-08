Згадуємо Ніну Матвієнко. Маловідомі факти про її життя

Ніна Матвієнко померла 8 жовтня 2023 року . Ця втрата стала дуже важкою для її родини, близьких та всієї української сім'ї. Бо Ніна Матвієнко була не просто берегинею української пісні, а й зробила великий внесок в українську культуру. Українці оплакують легендарну артистку та згадують визначні моменти та події, з якими вона була пов'язана.

РБК-Україна (проєкт Styler) зібрало маловідомі факти з її життя, про які більшість українців навіть не здогадувалися.

1. Ніна Матвієнко виросла в багатодітній родині та стала п'ятою дитиною серед 11. Її спочатку виховували старші брати та сестри, потім вона допомагала батькам глядіти молодших. А згодом її відправили в інтернат, бо батькам було важко справлятися з такою кількістю дітей.

Вона не часто розповідала про своє дитинство, але зрідка розповідала, що воно було важким - вона з 4 років пасла худобу, доглядала молодших братів та сестер та навіть була наймичкою у сусідньому селі ціле літо.

"Я в такій сім'ї народилася, що в дитинстві нічого людського не бачила. Тільки й свята, коли тато не був п'яним і вони з мамою співали" - розповідала Матвієнко.

Її родина жила бідно і мама в 11 років віддала її в школу-інтернат села Потаївка Радомишльського району. І там Ніні Митрофанівні теж було несолодко, бо один з вихователів був дуже суворий, карав її за найменшу провину, міг годинами тримати у кутку на колінах або давав найважчу роботу.

2. До 18 років Ніна Матвієнко не знала, що таке святкувати день народження. В інтернаті в цей день просто називали ім'я іменинника та давали йому кілька цукерок. До речі, співачку завжди вітали з днем народження 10 жовтня, як записано у паспорті, але насправді, дата народження артистки - 13 жовтня.

"Святкую я завжди 13 жовтня, перед Покровою, оскільки мама сказала, що я з найстаршим братом в один день народилася. А всім, хто народився 10-го, видавали крупу – а я 13 народилася, і мама мене записала 10-го, щоб отримати манну крупу", - розповіла якось артистка в інтерв'ю.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

3. Ніна Матвієнко була у юності спортсменкою. В інтернаті вона займалася легкою атлетикою та акробатикою. Також вона активно займалася баскетболом та волейболом, і навіть досягла певних висот у спорті – у метанні гранати.

4. Багато років Ніна Матвієнко не могла виїхати з країни – радянська влада їй це забороняла з 1969 по 1986 роки. Причина – співачка була гостра на язик і чітко казала, що не буде співати російською мовою.

5. Улюблена страва артистки – український борщ. Також любила гаряче молоко. А домашнім хобі у неї було – в'язання гачком.

6. Першим місцем роботи Ніни Матвієнко став завод "Хіммаш", куди вона пішла після закінчення інтернату. Вона подавалася у жіночій вокальний гурт при Житомирській філармонії, але не пройшла проби. Бо її автентична манера виконання не підходила для колективного естрадного співу. Замість неї взяли іншу співачку, яка також стала згодом відомою – Раїсу Кириченко.

Тому Ніна пішла працювати на завод – спочатку стала табельницею, потім ученицею кранівника, потім її перевели на копіювальницю. У вокальну студію вона попала тільки у 19 років.

Ніна Матвієнко та Петро Гончар (фото: facebook.com/Nina.Matviyenko)

7. Багато років Ніна Митрофанівна не їла м'яса та не вживала алкоголь. Але з задоволенням сама керувала автомобілем майже до останніх років свого життя.

8. Веснянка "Розійшлися хмарки, гляне сонечко" – належить авторству Ніни Матвієнко, хоча люди вважають її народною.

9. У репертуарі співачки – понад 250 народних пісень та творів українських композиторів – колядки, щедрівки, веснянки, псалми, плачі, весільні, колискові, жартівливі та танцювальні пісні. Є навіть і академічна музика.

10. У 1995 році Ніна Матвієнко зіграла 16 вистав з американським театром La Mama E. T. C. (Нью-Йорк, США). Ше вона була режисеркою і серед її театрально-режисерских робіт артистки – музичний спектакль "Під сонцем" за участю японського танцівника Тадаші Ендо.

11. Артистка заочно закінчила філологічний факультет і є авторкою двох біографічних книжок – "Ой виорю нивку широкую" та "Уже так не буде, як є". У радянські часиі активно друкувалася у журналах та альманах – вірші, оповідання та есе.

12. Чоловік Ніни Матвієнко – відомий художник Петро Гончар, син українського скульптора, художника та збирача старожитностей Івана Гончара.

Петро побачив Ніну на концерті в Києві у 1968 році та сказав, що вона стане його дружиною. Згодом їх особисто познайомив Лесь Харченко з квартету "Явір". А у 1971 році пара взяла шлюб.

В 1972 році Ніна народила сина Івана. Він став художником, як тато і згодом вирішив піти у ченці. Дуже швидко Ніна народила другого сина – Андрія, який також став художником.

А у 1981 році Матвієнко народила єдину доньку – Антоніну, яка пішла по стопах матері та стала співачкою.

З Петром Гончаром Ніна прожила у шлюбі майже 50 років. У жовтні 2021 року пара роз'їхалася. Петро поїхав жити на дачу, а Ніна переїхала жити до доньки та зятя.