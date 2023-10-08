Її голос та пісні змінювали людей. Українці оплакують Ніну Матвієнко

8 жовтня 2023 року не стало легендарної української співачки Ніни Матвієнко . Вона не дожила всього два дні до свого 76 дня народження. Українці від цієї трагічної звістки у розпачі та оплакують артистку, висловлюючи свої співчуття родини та згадуючи приємні та натхненні моменти, пов'язані з нею.

Неймовірна Українка! Приклад Гідності, таланту, доброти. Незабутній голос. Вічна пам'ять!

Співчуття… це була пісня-душа, яка зачепила мільйони душ… вічна шана

"Мої ширі співчуття, Тоня… співчуття всій родині. Тримайтеся. Світла пам'ять легендарній співачці, чудовій мамі, людині, яка надихала декілька поколінь своїм голосом, словом і талантом. Ми будемо дуже сумувати за Ніною Митрофанівною…ми дуже її всі любили. Світла пам'ять і нехай її співоча душа знайде мир і спокій у Бога" – написав Павло Табаков.

Вийшла в кращі світи. Хай її душі тепер буде легко і просторо. Світла пам'ять людині Всесвіту. Коли вона співала, її голос підіймав душі людей до Світла і до потоку Добра і Любові. Люди змінювались від її голосу і пісень. Другої такої співачки нема. Але залишився з нами й для нас її Голос.

"Прийшла новина, що полетіла у Вічність Ніна Матвієнко. Чи варто перелічувати всі її заслуги перед українською піснею? Мій батько називав її "Душа української пісні". І свого часу коли всі боялися сказати слово "Україна", пані Ніна співала "Ой Роду наш красний" на урядових концертах. І це теж лягло духовними камінчиками в мур грядущої Незалежної України", - написала Громовиця Бердник.

Квітка душа. Символ і голос України. Низький уклін.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com)

Слухаючи спів вашої мами, завжди ставало затишніше і спокійніше. Сил всій родині пережити це горе.

"Мама померла", - написала Тоня Матвієнко. Я останні місяці боялася побачити це повідомлення. Душа Ніни Матвієнко полетіла у засвіти. Ніна Митрофанівна була сіллю нашої землі. Легенда. Берегиня пісні. Знала безліч народних пісень. Берегла пам‘ять свого Роду. Відчувала світ тонко, а словом могла лікувати та рубанути до болю. Вона називала мене доцею і примушувала співати: "Ти повинна співати завжди й скрізь, де є можливість!". Її голосом для мене звучить Україна. І я ще не можу думати про Ніну Матвієнко в минулому. Світла пам‘ять, дорога…Хай Ваша квітка-душа співає в ангельському хорі. Тоню, Арсен співчуваю та обнімаю. Співчуваю усім нам", - пише Анжеліка Рудницька.

Вона ж так вірила і чекала перемоги. Тоню, тримайтеся, Ваша мама добра і щира людина! Вона залишила за собою історію та найкращі спогади!

"Сумна звістка. Полетіла у вічність Людина-легенда, берегиня української пісні - Ніна Митрофанівна Матвієнко. Ваша присутність для мене була дуже важливою і надихаючою. Ми разом з Вами колядували. А ще багато спільних зйомок, веселі розмови та щирі поради. З Вами було легко і цікаво. Дякую Вам за все. Дякую за неймовірний вклад в українську культуру. Спочивайте з миром. Ви назавжди у нашому серці", - написала Ірина Федишин.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Ірина Федишин)

Це була неймовірно талановита, дуже світла, життєрадісна і щира Людина.

Дякую, Ніно Митрофанівно, за Ваші душевні пісні. Неодноразово з Вами зустрічалися. Пригадую, як Ви були у нас в гостях у Львові. Як ми на кухні пили каву, і для мене це було щось нереальне.

"Померла Ніна Матвієнко. Народна артистка України, Герой України, лауреат Шевченківської премії. Берегиня української пісні, абсолютно унікальна, світла, мудра і добра жінка. Ніна зберігала, пропагувала, тримала пісенне небо України. Моя подруга, моя підтримка та орієнтир. Світла пам’ять тобі, моя дорога Ніно. Вічна пам’ять. Співатимеш з янголами тепер, з ними тобі буде легше аніж з людьми", - написала Оксана Муха.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Оксана Муха)

Щирі співчуття. Її голос з серця, такого більше нема, один на століття. Вічна пам'ять, і дякуємо за творчість, за кожну пісню.

Душа України… велика втрата для сім'ї та усього народу.

Болюча звістка для всієї України. Щирі співчуття від нашої родини. Царство небесне! З дитинства у моєму серці, твоя Мама є і буде світлим образом справжньої берегині сім'ї та лідером української культури. Світла пам'ять.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com)

"Нас знову залишила людина-епоха. Мав честь знатися з Ніною Митрофанівною. Хто хоча б раз мав нагоду поговорити з нею або обняти, той все зараз розуміє про неї. Ніна Матвієнко робила наш світ кращим. Надзвичайно скромна, але тверда у своїй любові до України та всього українського", - написав мер Львова Андрій Садовий.

Найщиріші співчуття, велика втрата, бо не стало берегині Української пісні. Вічна, світла пам'ять.

Царство небесне та світла пам'ять про Ніну Матвієнко, солов'їний голос нашого народу. Рідним щирі співчуття.

''Тернова ружа'' і ''Летіла зозуля'' - мої улюблені українські пісні. У якийсь момент я вивчила увесь репертуар ''Золотих ключів'', бо чистішої та більш української пісні - годі було й шукати. Це любов з перших ''Диких гусей'' і чарівної мелодії скрипаля, яка заблукала у гаю. Особливий катарсис від українського кіна відчувала щоразу, коли у ньому починала співати Ніна Матвієнко. Ємільчинщина назавжди звучатиме голосом своєї пташки. Гірко, коли землю покидає такий талант. Щастя, що він невмирущий. Вічна Слава і любов неймовірній співачці", - написала Юлія Кашпуренко.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com)

"Колись в дитинстві бабуся дивлячись телебачення сказала, що вона наша. Все не наше, а вона наша. Потім я в дитинстві поїхала в інше місто, щоб замовити на день народження бабусі саме її пісню. А потім ми дивились як вітали мою бабусю по телебаченню, співала Ніна Митрофанівна і разом ридали біля телевізору. Бо так я виразила свою любов. А бабуся це зрозуміла. Це символ. Мій символ. Ніна Митрофанівна це символ. Вона квітка Душа", - пише Katya Chilly

"Не стало Ніни Матвієнко, за два дні до її 76-річчя…Золотий голос України. Лагідний і разом з тим такий пронизуючий. Ніна Митрофанівна багато робила для популяризації українського - співом, участю в фільмах, віршами, світовими гастролями, які знайомили світ з українськими піснями та самобутністю нашої культури. Памʼятаю, як у 2016 році у сесійній залі Київради, після отримання звання "Почесний громадянин Києва", Ніна Митрофанівна заспівала пісню Квітки Цісик "Де ти тепер"... Від початку повномасштабної війни Ніна Матвієнко брала участь в благодійних акціях, концертах, де збирали кошти нашим захисникам. Тепер вона назавжди з нами у своїх піснях. Світла памʼять світлій людині!" - написав мер Києва Віталій Кличко.

Ніна Матвієнко (фото: facebook.com/Віталій Кличко)

"Ніно Митрофанівно, плачу, як плакав, коли ви співали. Сонце і голос нації, який я щасливий, що знав Вас, що чув ваш спів у житті, на сцені та за столом. Ваші нескінченні історії про дитинство Насті. Люблю вас усім серцем. Дякую вам за ваш талант, хай Господь вас обійме", - написав Потап.

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"Сьогодні не стало легендарної, неймовірної та світлої людини - Народної артистки України Ніни Матвієнко! Квітка душа, назавжди залишиться в наших серцях! Світла пам'ять вам, велика артистко! І дякуємо за все, що ви зробили для української пісні!" – пише Юрій Горбунов.

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