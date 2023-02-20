Про це ви могли не знати. Для чого потрібна кишеня на жіночих трусах

Яка користь від маленької кишені в жіночих трусиках?

Напевно, ви не раз помічали, що у більшості трусиків усередині є додаткова тканина у вигляді невеликої кишеньки. Багато жінок досі не знають, з якою метою вона була створена насправді. Ні, вона не призначена для зберігання чогось.

Фактично, виробники просто додали її, щоб ще більше зміцнити трусики, які часто бувають легкими та тонкими й таким чином забезпечують максимальний комфорт для користувача. Вона зроблена, щоб поглинати піт, який виділяється протягом дня. З естетичних міркувань було вирішено не зшивати цю тканину з одного боку, а встановити її з вивороту більш непомітного ефекту.

Навіщо потрібна кишеня в чоловічих трусах?

Чоловіча спідня білизна не виняток. Тут теж є кишеня, але вона пришита зовні. І, на відміну від жінок, це має дуже цінну перевагу, оскільки дозволяє чоловікові швидше справити потребу, навіть не знімаючи спідньої білизни.

Навіщо маленьку кишеню пришивають на джинсах?

Ви, напевно, помітили, що в джинсах також є маленька кишеня, захована всередині правої передньої кишені. Багато хто з нас не знає про її реальну користь. Коли джинси тільки з'явилися, ця міні-кишеня призначалася для захисту кишенькового годинника.

У 19 столітті, коли годинник ще не носили на зап'ясті, переважали саме "кишенькові годинники" з ланцюжком, що висить. Ковбої та робітники, часто одягнені в джинси, повною мірою користувалися цією вигідною кишенею, щоб тримати там свій годинник з маленьким круглим циферблатом і не пошкодити його.

Хоча ця модель згодом застаріла, кишеня збереглася протягом багатьох років, оскільки виробники джинсів навмисно вирішили не видаляти її.