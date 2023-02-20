Про це ви могли не знати. Для чого потрібна кишеня на жіночих трусах

Один з предметів жіночої білизни - трусики, часто мають непомітну, але загадкову маленьку кишеню. Більшість жінок досі не підозрюють про її справжню користь.
Для чого саме вона використовується і в чому її переваги розповіли у виданні Sante Plus.
Напевно, ви не раз помічали, що у більшості трусиків усередині є додаткова тканина у вигляді невеликої кишеньки. Багато жінок досі не знають, з якою метою вона була створена насправді. Ні, вона не призначена для зберігання чогось.
Фактично, виробники просто додали її, щоб ще більше зміцнити трусики, які часто бувають легкими та тонкими й таким чином забезпечують максимальний комфорт для користувача. Вона зроблена, щоб поглинати піт, який виділяється протягом дня. З естетичних міркувань було вирішено не зшивати цю тканину з одного боку, а встановити її з вивороту більш непомітного ефекту.
Чоловіча спідня білизна не виняток. Тут теж є кишеня, але вона пришита зовні. І, на відміну від жінок, це має дуже цінну перевагу, оскільки дозволяє чоловікові швидше справити потребу, навіть не знімаючи спідньої білизни.
Ви, напевно, помітили, що в джинсах також є маленька кишеня, захована всередині правої передньої кишені. Багато хто з нас не знає про її реальну користь. Коли джинси тільки з'явилися, ця міні-кишеня призначалася для захисту кишенькового годинника.
У 19 столітті, коли годинник ще не носили на зап'ясті, переважали саме "кишенькові годинники" з ланцюжком, що висить. Ковбої та робітники, часто одягнені в джинси, повною мірою користувалися цією вигідною кишенею, щоб тримати там свій годинник з маленьким круглим циферблатом і не пошкодити його.
Хоча ця модель згодом застаріла, кишеня збереглася протягом багатьох років, оскільки виробники джинсів навмисно вирішили не видаляти її.
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