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Об этом вы могли не знать. Для чего нужен карман на женских трусах

Фото: Для чего нужен карман на женских трусах (Скриншот из видео)
Автор: Людмила Жукова

Один из предметов женского белья - трусики, часто имеют незаметный, но загадочный маленький карман. Большинство женщин до сих пор не подозревают о его истинной пользе.

Для чего именно он используется и в чем его преимущества, рассказали в издании Sante Plus.

Какая польза от маленького кармана в женских трусиках?

Наверное, вы не раз замечали, что у большинства трусиков внутри имеется дополнительная ткань в виде небольшого кармашка. Многие женщины до сих пор не знают, для каких целей он был создан на самом деле. Нет, он не предназначен для хранения чего-либо.

Фактически, производители просто добавили его, чтобы еще больше укрепить трусики, которые часто бывают легкими и тонкими и, таким образом, обеспечивают максимальный комфорт для пользователя. Он сделан, чтобы поглощать пот, выделяемый в течение дня. Из эстетических соображений было решено не сшивать эту ткань с одной стороны, а установить ее с изнанки для более незаметного эффекта.

Для чего нужен карман в мужских трусах?

Мужское нижнее белье не исключение. Тут тоже есть карман, но он пришит снаружи. И, в отличие от женщин, это имеет очень ценное преимущество, поскольку позволяет мужчине быстрее справить нужду, даже не снимая нижнего белья.

Для чего маленький карман пришивают на джинсах?

Вы, наверное, заметили, что в джинсах также есть маленький карман, спрятанный внутри правого переднего кармана. Многие из нас не знают о его реальной пользе. Когда джинсы только появились, этот мини-карман предназначался для защиты карманных часов.

В 19 веке, когда часы еще не носили на запястье, преобладали именно "карманные часы" с висящей цепочкой. Ковбои и рабочие, часто одетые в джинсы, в полной мере пользовались этим выгодным карманом, чтобы держать там свои часы с маленьким круглым циферблатом и не повредить их.

Хотя эта модель со временем устарела, карман сохранился на протяжении многих лет, поскольку производители джинсов намеренно решили не удалять его.

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