Будьте обережні! Такий одяг може принести неприємності

Кожна річ, яка оточує людину, містить власну енергетику. І одяг – не виняток. Деякі речі з гардеробу можуть додати впевненості та допомогти досягти мети, а деякі навпаки – щоразу в цьому одязі трапляється щось неприємне.

Який одяг може шкодити та руйнувати вашу енергетику – читайте у матеріалі нижче.

Чужий одяг

Кожна річ накопичує енергетику свого власника та вгадати, що ви отримаєте разом із річчю, яку хтось носив до вас – неможливо. Якщо вам віддали якийсь одяг друзі чи родичі – то ви знаєте, хто його носив до вас. А ось при покупці в секонд-хенд - точно ні.

Річ у тому, що ваша особиста енергетика стикатиметься з біополем іншої людини й нічого приємного від цього чекати не варто.

Звичайно ж, не завжди йдеться про негатив. Іноді чужа річ лягає так, ніби вона ваша мала б бути від початку. Але обережність виявити буде не зайвим.

Одяг небіжчиків

З одягом померлих людей ситуація ще складніша. Відповідно до прикмет, носити її не можна і потрібно спалювати. Такий одяг може бути дуже небезпечним, а ще - це може не сподобатися покійнику. І тоді можуть виникати різні дрібні прикрощі у того, кому річ дісталася.

Є й винятки – дочка на згадку про матір чи бабусю носить сукню, блузку, а син – сорочку чи куртку батька.

Або ситуація з фамільними коштовностями – вони передаються з покоління до покоління. Їх точно не будуть спалювати, викидати чи віддавати на потреби бідним. Такі речі рекомендується очищати – за допомогою джерельної чи освяченої води.

Речі з неприємними спогадами

Ваші улюблені речі можуть чітко зафіксувати ситуацію, "свідком" якої вони стали. Наприклад, вас звільнили з роботи у цьому костюмі. З вами розлучилася близька людина, коли ви були в цій сукні. У цьому светрі ви знаходилися поруч із родичем, що вмирає.

Фахівці рекомендують розлучитися з такими речами, якщо вони чітко у вас асоціюються з неприємними моментами в житті або у вас відбувається щось неприємне, коли їх надягаєте. Вони не принесуть вам нічого хорошого.

Неправильний розмір взуття

Не варто купувати взуття більшого чи меншого розміру лише тому, що ви давно про таке мріяли. Не варто брати такі туфлі у подруг або купувати б/у. Нічого хорошого таке взуття у ваше життя не принесе.

Почне страждати спочатку енергетична сторона, потім з'являться проблеми зі здоров'ям, а потім почнуться проблеми з фінансами та в особистому житті.