Це не для вентиляції. Ось для чого потрібні отвори в кедах

Ви, напевно, помічали маленькі бічні отвори, які є на деяких кедах або кросівках. Багато хто з нас не знає, для чого спеціально придумані ці дірочки. Виявляється, вони зовсім не для вентиляції.

Не все взуття має ці бічні отвори. Однак, є відомий бренд, який зробив це своєю фішкою для всіх своїх моделей. Йдеться про Converse. Дійсно, ці отвори забезпечують найкращу підтримку кед, коли ви носите їх, вставляючи в них шнурки.

Один із модних блогерів також пояснює, що роль бічних отворів полягає в тому, щоб дозволити вам творчо підійти до техніки шнурівки.

Як зав'язувати кеди Converse?

Крок 1: Протягніть один кінець шнурка через перше вушко з лівого боку і потягніть приблизно наполовину.

Крок 2: Зробіть те саме з іншим кінцем шнурка, потім потягніть за обидва кінці, поки шнурок не стане тугим і плоским між першими двома вушками.

Крок 3: Візьміть лівий шнурок і просмикніть його через друге вушко на правій стороні черевика. Нитка зверху і стягнути шнурок.

Крок 4: Візьміть правий шнурок і схрестіть верхню частину лівого шнурка і протягніть друге вушко з лівого боку.

Крок 5: Повторюйте цей процес, доки не дійдете до останнього ряду отворів.

Крок 6: На цьому етапі ви можете або надіти на них дві застібки для взуття, або заправити обидва кінці взуття. В іншому випадку просуньте кінці знизу і зв'яжіть дві застібки разом на верхній частині взуття.

Як розпізнати справжню пару Converse?

Взуття Converse завжди упаковане в оригінальну коробку. Зазвичай вона чорно-золотого кольору та має логотип бренду.

Виробник наносить на взуття спеціальну етикетку з маркуванням. Кросівки також загорнуті у напівпрозорий папір із логотипом Converse. Тому, якщо ваше взуття поставляється в іншій упаковці, дуже ймовірно, що воно не оригінальне.

Підошва кросівок Converse виконана з гуми та міцна. Якщо ваше взуття сильно пахне дешевою гумою, швидше за все, це підробка. Перевірте, чи є логотип із зіркою на підошві поруч із відміткою розміром взуття. Це ознака оригінальності.

Краї підошви – ще один характерний елемент взуття Converse.

На оригінальних конверсах краю глибокі та рівні, а на підробках ці лінії часто "переливаються" з боків і блякнуть за кольором.

На краях оригінальних кросівок Converse клею немає, немає навіть найменшої кількості клею, тоді як на підробках часто може виявлятися трохи жовтуватий клей.