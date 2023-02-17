Не для вентиляции. Вот для чего нужны отверстия в кедах

Вы наверняка замечали маленькие боковые отверстия, которые есть на некоторых туфлях или кроссовках, кедах. Многие из нас не знают, для чего специально придуманы эти дырочки. Оказывается, они совершенно не для вентиляции.

В издании Sante Plus рассказали, для чего же все таки служат эти отверстия.

Не вся обувь имеет эти боковые отверстия. Однако есть известный бренд, который сделал это своей фишкой для всех своих моделей. Речь идет о Converse. Действительно, эти отверстия обеспечивают лучшую поддержку кед, когда вы носите их, вставляя в них шнурки.

Один из модных блогеров также объясняет, что роль боковых отверстий заключается в том, чтобы позволить вам творчески подойти к технике шнуровки.

Как завязывать кеды Converse?

Шаг 1: Проденьте один конец шнурка через первое ушко с левой стороны и потяните примерно наполовину.

Шаг 2: Сделайте то же самое с другим концом шнурка, затем потяните за оба конца, пока шнурок не станет тугим и плоским между первыми двумя ушками.

Шаг 3: Возьмите левый шнурок и проденьте его через второе ушко на правой стороне ботинка. Нить сверху и стянуть шнурок.

Шаг 4: Возьмите правый шнурок и скрестите верхнюю часть левого шнурка и проденьте второе ушко с левой стороны.

Шаг 5: Повторяйте этот процесс, пока не дойдете до последнего ряда отверстий.

Шаг 6: На этом этапе вы можете либо надеть на них две застежки для обуви, либо заправить оба конца в обувь. В противном случае проденьте концы снизу и свяжите две застежки вместе на верхней части обуви.

Как распознать настоящую пару Converse?

Обувь Converse всегда упакована в оригинальную коробку. Обычно она черно-золотого цвета и имеет логотип бренда.

Производитель наносит на обувь специальную этикетку с маркировкой. Кроссовки также завернуты в полупрозрачную бумагу с логотипом Converse. Поэтому, если ваша обувь поставляется в другой упаковке, очень вероятно, что она не оригинальная.

Подошва кроссовок Converse выполнена из резины и прочная. Если от вашей обуви сильно пахнет дешевой резиной, скорее всего, это подделка. Проверьте, есть ли логотип со звездой на подошве рядом с отметкой размером обуви. Это признак оригинальности.

Края подошвы - еще один характерный элемент обуви Converse.

На оригинальных конверсах края глубокие и ровные, а на подделках эти линии часто "переливаются" по бокам и блекнут по цвету.

На краях оригинальных кроссовок Converse клея нет, нет даже малейшего количества клея, в то время как на подделках часто может проявляться слегка желтоватый клей.