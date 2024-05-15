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Це важливо знати. Хто і як може отримати психіатричну допомогу вдома під час війни

Деякі українці можуть отримати психіатричну допомогу вдома (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

Не всі знають, що в Україні психіатрична допомога деяким пацієнтам може надаватися вдома. Проте у Програмі медичних гарантій навіть передбачено спеціальний пакет - "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами".

РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на прес-службу Національної служби здоров'я України розповідає, що таке мобільні мультидисциплінарні команди, чи потрібно платити за їхні послуги, а також як саме почати отримувати психіатричну допомогу вдома.

Що таке мобільні мультидисциплінарні команди

Психіатрична допомога може надаватися вдома, якщо у пацієнтів з розладами психіки та поведінки:

  • немає гострого перебігу захворювання
  • є потреба у спостереженні з боку психіатра

У такому випадку до людини додому приїздить мобільна мультидисциплінарна команда, до складу якої входять:

  • психіатр (та/або дитячий психіатр - за умови надання допомоги дітям)
  • психолог або психотерапевт
  • медична сестра

"Такі команди орієнтовані на надання допомоги пацієнтам, яких виписали після стаціонарного лікування", - уточнили у НСЗУ.

Чи потрібно платити за психіатричну допомогу

У межах спецпакета Програми медичних гарантій, пацієнти отримують безкоштовно:

  • огляд мультидисциплінарною командою та надання психіатричної та психосоціальної допомоги
  • формування індивідуального плану лікування та реабілітації
  • підтримку у дотриманні плану лікування й реабілітації
  • моніторинг за побічною дією ліків
  • корекцію лікування (за потреби)
  • оцінку соматичного стану
  • видачу електронних направлень (при наявності показань) для надання спеціалізованої медичної допомоги

При цьому допомога надається мобільними командами за місцем перебування пацієнтів.

В НСЗУ уточнили, що за погодженням з пацієнтами (чи їхніми рідними) така медична допомога може надаватися також за місцем базування мультидисциплінарної команди.

Крім того, пакетом передбачена можливість консультування пацієнта/пацієнтки телемедичними засобами.

Як отримати психіатричну допомогу вдома

Для того, щоб почати отримувати послуги у межах пакета "Психіатрична допомога дорослим і дітям, яка надається мобільними мультидисциплінарними командами", українцям потрібно:

  • мати направлення лікаря, з яким підписано декларацію або ж направлення психіатра
  • мати встановлений відповідний діагноз психічного чи неврологічного розладу
  • звернутися (з направленням) у медичний заклад, який має договір із НСЗУ за вищезгаданим пакетом

Уточнюється, що у 2024 році 68 медичних закладів уклали договір із НСЗУ за цим пакетом.

Насамкінець існує ще одна можливість - спостереження лікарем у межах пакета "Супровід та лікування дорослих та дітей з психічними розладами на первинному рівні медичної допомоги".

Нагадаємо, раніше ми розповідали, як отримати безкоштовну консультацію психіатра.

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