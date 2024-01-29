Українцям розповіли про важливість телемедицини: ось як вона може допомогти

Коли відстань є критичним чинником, щоб отримати кваліфіковану медичну допомогу, допоможе телемедицина. Однак, важливо знати про деякі нюанси такої консультації.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram -канал Національної служби здоров'я.

Що таке телемедицина

Це комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються при наданні медичної допомоги, з використанням засобів дистанційного зв’язку у вигляді обміну електронними повідомленнями.

Важливо пам'ятати, що звичайна консультація лікаря по телефону не є телемедичною консультацією.

Телемедицина передбачає застосування певних технічних та інформаційно-програмних засобів. Вони сприяють віртуальній присутності лікаря біля пацієнта. А ще, завдяки захищеним каналам передачі інформації, збереженню медичної таємниці та конфіденційності.

Наприклад, телемедицина - це віртуальні операційні, дистанційний моніторинг вагітності за допомогою портативного діагностичного комплексу тощо.

Необхідно пам'ятати, що рішення про доцільність використання засобів телемедицини для постановки діагнозу, обстеження, консультування під час складного оперативного втручання приймає лікар.

Що сприяло виникненню

Першим та основним фактором росту ринку телемедицини стала пандемія та протиепідемічне соціальне обмеження.

Іншим впливовим фактором росту стала повномасштабна війна. Велика кількість людей потребували швидкого та безконтактного доступу до медичної допомоги.

Телемедицина, зокрема аудіо та відео консультації, допомогли закрити цю потребу.

Ось основні фактори, що посприяли росту телемедицини в Україні:

пандемія Covid-19 та протиепідемічне соціальне обмеження

повномасштабна війна

зростання користувачів смартфонів та збільшення покриття інтернету у віддалених регіонах і сільській місцевості

збільшення поширеності хронічних захворювань

збільшення витрат на медичну допомогу (телемедицина значно економніша)

відсутність розвиненої інфраструктури доріг та транспорту, що унеможливлює відвідування лікарень

Типи телемедицини

Існує три основні типи телемедицини: