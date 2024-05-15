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Это важно знать. Кто и как может получить психиатрическую помощь на дому во время войны

Некоторые украинцы могут получить психиатрическую помощь на дому (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

Не все знают, что в Украине психиатрическая помощь некоторым пациентам может быть предоставлена на дому. Однако в Программе медицинских гарантий даже предусмотрен специальный пакет - "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами".

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины рассказывает, что такое мобильные мультидисциплинарные команды, нужно ли платить за их услуги, а также как именно начать получать психиатрическую помощь на дому.

Что такое мобильные мультидисциплинарные команды

Психиатрическая помощь может предоставляться на дому, если у пациентов с расстройствами психики и поведения:

  • нет острого течения заболевания
  • есть потребность в наблюдении со стороны психиатра

В таком случае к человеку домой приезжает мобильная мультидисциплинарная команда, в состав которой входят:

  • психиатр (и/или детский психиатр - при условии оказания помощи детям)
  • психолог или психотерапевт
  • медицинская сестра

"Такие команды ориентированы на оказание помощи пациентам, выписанным после стационарного лечения", - уточнили в НСЗУ.

Нужно ли платить за психиатрическую помощь

В рамках спецпакета Программы медицинских гарантий пациенты получают бесплатно:

  • осмотр мультидисциплинарной командой и предоставление психиатрической и психосоциальной помощи
  • формирование индивидуального плана лечения и реабилитации
  • поддержку в соблюдении плана лечения и реабилитации
  • мониторинг насчет побочных действий лекарств
  • коррекцию лечения (при необходимости)
  • оценку соматического состояния
  • выдачу электронных направлений (при наличии показаний) для предоставления специализированной медицинской помощи

При этом помощь предоставляется мобильными командами по месту нахождения пациентов.

В НСЗУ уточнили, что по согласованию с пациентами (или их родными) такая медицинская помощь может предоставляться также по месту базирования мультидисциплинарной команды.

Кроме того, пакет предусматривает возможность консультирования пациента/пациентки телемедицинскими средствами.

Как получить психиатрическую помощь на дому

Для того чтобы начать получать услуги в рамках пакета "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", украинцам нужно:

  • иметь направление врача, с которым подписана декларация или направление психиатра
  • иметь установленный диагноз психического или неврологического расстройства
  • обратиться (с направлением) в медицинское учреждение, имеющее договор с НСЗУ по вышеупомянутому пакету

Уточняется, что в 2024 году 68 медицинских учреждений заключили договор с НСЗУ по этому пакету.

В заключение существует еще одна возможность - наблюдение врачом в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".

Напомним, ранее мы рассказывали, как получить бесплатную консультацию психиатра.

Читайте также, что такое депрессия на самом деле и как ее лечат.

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