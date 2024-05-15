Это важно знать. Кто и как может получить психиатрическую помощь на дому во время войны

Не все знают, что в Украине психиатрическая помощь некоторым пациентам может быть предоставлена на дому. Однако в Программе медицинских гарантий даже предусмотрен специальный пакет - "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами".
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на пресс-службу Национальной службы здоровья Украины рассказывает, что такое мобильные мультидисциплинарные команды, нужно ли платить за их услуги, а также как именно начать получать психиатрическую помощь на дому.
Психиатрическая помощь может предоставляться на дому, если у пациентов с расстройствами психики и поведения:
В таком случае к человеку домой приезжает мобильная мультидисциплинарная команда, в состав которой входят:
"Такие команды ориентированы на оказание помощи пациентам, выписанным после стационарного лечения", - уточнили в НСЗУ.
В рамках спецпакета Программы медицинских гарантий пациенты получают бесплатно:
При этом помощь предоставляется мобильными командами по месту нахождения пациентов.
В НСЗУ уточнили, что по согласованию с пациентами (или их родными) такая медицинская помощь может предоставляться также по месту базирования мультидисциплинарной команды.
Кроме того, пакет предусматривает возможность консультирования пациента/пациентки телемедицинскими средствами.
Для того чтобы начать получать услуги в рамках пакета "Психиатрическая помощь взрослым и детям, предоставляемая мобильными мультидисциплинарными командами", украинцам нужно:
Уточняется, что в 2024 году 68 медицинских учреждений заключили договор с НСЗУ по этому пакету.
В заключение существует еще одна возможность - наблюдение врачом в рамках пакета "Сопровождение и лечение взрослых и детей с психическими расстройствами на первичном уровне медицинской помощи".
Напомним, ранее мы рассказывали, как получить бесплатную консультацию психиатра.
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